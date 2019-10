La residència d'Horts de Miró s'obrirà als usuaris abans d'acabar 2019

El Departament d’Afers Socials i l’Ajuntament de Reus avancen en la tramitació amb la previsió d’activar l’equipament enguany

USITAC, escèptic amb les dates

«Sí» del ple al conveni

La Generalitat treballa amb la previsió que la residència d’Horts de Miró, construïda el 2012 i encara pendent de ser activada, es posi en marxa a finals d’aquest mateix 2019, tal com detallen fonts del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies al Diari Més. Les mateixes fonts precisen que, un cop enllestit el conveni amb l’Ajuntament de Reus –el qual va resultar aprovat en la sessió de ple del passat 20 de setembre–, «s’està fent tota la tramitació posterior» i que, «una vegada aquesta part administrativa quedi completada» íntegrament, «l’objectiu és obrir abans que acabi 2019».Al seu torn, consultades en aquest sentit, fonts municipals apunten que «després d’aprovar el conveni, s’han de fer les tramitacions pertinents, algunes de les quals depenen de l’Ajuntament i estan en curs. Quan estigui tot tramitat, es podrà procedir a fer l’obertura». Des del govern de Reus rebutgen avançar la data exacta per a l’entrada en funcionament de la residència però sí que concreten que «esperem que pugui fer-se abans que hagi finalitzat l’any».El sindicat USITAC, que va posar el focus en l’abandonament d’Horts de Miró coincidint amb la construcció de l’equipament privat que ha ocupat el lloc de l’antic Cine Reus Palace, rep amb «escepticisme» els darrers moviments en relació a l’obertura i lamenta que la residència «havia d’haver-se posat en marxa a finals de 2017, la primavera de 2018, a finals de l’any passat i així mil vegades més». El secretari d’organització, Alfred Maza, recorda que «hi ha unes 160 persones al Baix Camp que esperen una plaça pública» i es pregunta «com és que una empresa privada ha pogut aixecar un edifici en 18 mesos i oferir 117 places mentre que Horts de Miró, que es va acabar de fer el 2012, encara no n’ofereix cap de les 58 que té i tampoc obrirà al 100%». «El funcionament dels serveis socials de l’Ajuntament de Reus és vergonyós», segons consideren des d’USITAC, i precisen que «si els preocupés la gent gran, haurien fet més en set anys» i que «part de la inversió que s’havia fet en les instal·lacions de la residència es va deixar perdre pel deteriorament que implica tenir-la tant de temps tancada».Durant el ple del 20 de setembre, la regidora de Benestar Social, Montserrat Vilella, valorava que «hem pogut desencallar l’obertura d’un edifici que va ser acabat l’any 2012» i puntualitzava que «la intenció del govern era que pogués ser un establiment amb un servei públic i havíem de conveniar les places amb la Generalitat». El nou conveni -aprovat per unanimitat– per obrir Horts de Miró, a dues bandes, en substitueix ara un que havia rebut llum verda el 2018 però que «finalment, la intervenció de la Generalitat va considerar que no era adient». En el seu torn de paraula al mateix ple, molt crítica tot i el «sí» de la formació a l’acord, la regidora del PSC Sandra Guaita va recordar que «tenim 200 persones en llista d’espera» i que «Ajuntament i Generalitat hem fallat perquè tenim una residència construïda i està buida», alhora que demanava que «la resta de la residència que no s’activarà ara no trigui set anys més a obrir-se».Quan entri en funcionament, d’inici, tal com va avançar aquest rotatiu, la residència oferirà 29 places, totes elles conveniades, en lloc de les 25 de conveniades i 5 de privades que s’havien contemplat anteriorment. Pel que fa a la resta de places fins assolir la plena ocupació de la residència, «la Generalitat té dues premisses: que hi hagi fons i seguir un mapa territorial de necessitats. Quan hi hagi diners i al territori li pertoquin places, la voluntat és ampliar», apuntava Vilella fa alguns dies. La regidora de Benestar explicava el 20 de setembre que «l’alegria no serà completa fins que veiem que la residència està ja oberta».