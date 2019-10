Despengen 15 plaques franquistes a blocs de pisos del Carrilet i passeig Prim

Prop de 40 persones van participar en la retirada de simbologia a Reus, impulsada per Endavant i que pretén «reactivar la mobilització als carrers»

Rebuig a «l’onada de repressió»

Membres del nucli d’Endavant van recórrer ahir a la tarda «una vintena llarga de localitzacions de la ciutat, entre el passeig Prim, Sardana i Carrilet» on van retirar unes 15 plaques franquistes, tal com detalla Ricard Aragonès, membre de l’organització. L’acte es va portar a terme coincidint amb l’1-O però no es feia per primera vegada a Reus: una cercavila antifeixista n’havia despenjat 9 més el passat 11 de setembre i l’1 de maig se’n van extraure altres 23.Aragonès recorda que «durant la Guerra Civil, el franquisme va fer caure més de 1.000 cases a Reus i el Ministerio de Vivienda en va reconstruir 200». L’integrant d’Endavant precisa, en relació a la retirada de plaques, que «no tenim cap problema amb la gent que viu a les cases» i concreta que, ahir, durant l’acció, «hi ha hagut algú que s’espantava perquè no sabia ben bé què era o no era conscient que tingués un jou i unes fletxes».L’acció es porta a terme seguint un mapa, elaborat a partir del cens de simbologia franquista de Catalunya del Memorial Democràtic, on queden reflectides les possibles ubicacions de plaques. Així, els qui s’afegeixen a la retirada recorren els punts marcats per comprovar si efectivament aquests elements hi són o no i, si se’ls troben, els despengen. A través d’aquest mateix mapa «sabem que encara ens queden alguns barris» per acabar de revisar, precisa Aragonès, que diu que estan pendents «una part del Carrilet, Monestirs, Fortuny o Juroca».Fins ara, al llarg de 2019, s’han extret «47 plaques». Al mapa s’han traçat diverses rutes, les quals es van completant amb el pas del temps amb la successió d’accions similars a la que es va fer ahir.L’organització entén que l’acció que es va realitzar ahir, emmarcada en el segon aniversari de l’1-O, «ha de servir per reactivar la mobilització als carrers per mostrar rebuig cap a la nova onada repressiva contra l’independentisme». «L’empresonament dels 7 membres del CDR acusats de terrorisme en un procediment ple d’irregularitats és una mostra que l’Estat ja ha dictat sentència contra tot el moviment independentista», expressaven des d’Endavant en un comunicat, on valoraven que «la millor resposta a aquesta nova ràtzia i a la sentència del judici del procés passa per activar de nou els carrers per desbordar la repressió de l’Estat i l’autonomisme del govern de la Generalitat».Les plaques franquistes extretes d’una quinzena de façanes de la ciutat van arribar ahir prop de les vuit del vespre al Mercadal, on Endavant va informar els assistents de l’acció i va mostrar-ne algunes. La retirada havia començat a les sis de la tarda des del Casal Despertaferro i, aquesta vegada, hi van participar prop de 40 persones. La intenció és «continuar amb l’eliminació de la simbologia franquista de la ciutat», donat que «encara quedaven unes 150 localitzacions» on sembla que podria haver-hi plaques. Des de la concentració de l’1-O al Mercadal, es demanava ahir l’Ajuntament de Reus que «compleixi la seva obligació» i les faci desaparèixer dels blocs de pisos on encara continuen instal·lades.