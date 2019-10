Ocupes agressius amenacen de mort als veïns del barri del Carme de Reus

Els afectats van posar una denúncia als Mossos i el cas serà portat aquest matí als jutjats on hauran d’assistir les dues parts implicades

Actualitzada 01/10/2019 a les 10:09

Una trentena d’ocupacions

El veïnat del barri del Carme, concretament el del carrer Alt del Carme, fa mesos que pateix les ocupacions de diversos pisos per gent «agressiva» que no deixa descansar a la resta de persones. Dues dones que viuen al número 16 i 18 respectivament no han parat de denunciar diverses situacions a la Guàrdia Urbana i als Mossos d’Esquadra i, després d’una llarga llista de trucades, han aconseguit que el cas arribi a judici, el qual tindrà lloc aquest matí a les 12 h.Maya Lucena, una de les afectades que ha denunciat els ocupes explica que «la situació fa molts mesos que es produeix, des de principis d’any, però en les últimes setmanes s’ha accentuat» i afegeix que «un dia no podia entrar a casa perquè un grup de 15 persones estaven davant la porta del meu bloc i no em deixaven entrar. Aleshores vaig trucar a la policia i vaig poder accedir a casa meva però l’endemà em van començar a amenaçar de mort dient-me que em tallarien el coll». La mateixa veïna detalla que «un divendres havia de venir el meu sogre a casa i al matí, des del balcó, em deien que no sortís de casa perquè em tallarien. Quan va arribar el meu sogre el van començar a empènyer».«És una agonia, ens hem de rellevar per poder dormir i guardar les cases», diu Judith González, una altra de les veïnes afectades, qui argumenta que «quan sortim de casa veiem com ens estan observant i s’avisen de si marxem i amb quin cotxe anem». Totes dues expliquen que «cada vegada són més, ara són gent jove que et provoquen perquè els peguis, perquè ells diuen que són menors» i afegeixen que «tot el número 20 està ocupat, excepte els baixos, però els més agressius són els del segon i tercer pis».Lucena i González expliquen que «vam posar la denúncia als Mossos el dia 23 i demà ja anem a judici, això ha sigut tan ràpid perquè ja hem trucat moltes vegades per explicar com estava tot i perquè el dissabte, van venir a identificar tots els que van sortir del pis i en aquell moment els policies ja van poder veure algunes de les amenaces».El president de l’Associació de Veïns L’Harmonia del Carme, Josep Machado, detalla que «en total hi ha entre 30 i 32 ocupacions», amb tot, els veïns no les denuncien totes, només les dels números 20 i 7 perquè són els agressius i consideren que són «màfies i no persones necessitades». «L’any passat ja vam tenir un ocupa al primer pis del número 20 però com que era esquizofrènic va acabar ingressat al Pere Mata», explica Machado. «No podem permetre que amenacin als nostres veïns, aquí hi ha molts pisos ocupats però només denunciem aquests perquè els altres entenem que realment són necessitats», detalla el líder veïnal que avisa que «espero que el jutge prengui mesures però si no, els veïns tapiarem el pis». Machado també denuncia que en aquests dos números hi ha «molta prostitució i drogues», de fet «sovint ens trobem un home punxant-se aquí al carrer, a plena llum del dia». Pel que fa al número 7 d’aquest carrer, els veïns alerten que «és perillós perquè està en molt mal estat, ple de forats i ple de brutícia i en qualsevol moment podria caure a terra».