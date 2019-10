Malestar entre els treballadors de l'Ajuntament de Reus per la «falta de resposta» del govern

Ahir va fer-se una assemblea i es va informar que les peticions laborals «s’escolten i no hi ha retorn»

Actualitzada 01/10/2019 a les 12:11

Agressions, promocions i canvis

Treballadors de l’Ajuntament de Reus van realitzar ahir al migdia una assemblea informativa prevista per tal que els representants sindicals –es van celebrar eleccions a l’abril– es donessin a conèixer i també per «preparar temes de cara a les possibles comissions paritàries amb l’Ajuntament i intentar anar tots a una o, com a mínim, consensuar totes les idees que portem». Al desenllaç de la trobada, on es va generar debat a l’entorn de la relació amb el govern, el president de la Junta, Toni Alzina, explicava que «el que ens hem trobat en els darrers quatre mesos és que la posició de l’Ajuntament és d’escoltar però no tenim retorn de cap de les peticions».«Estem sempre intentant estirar respostes, compromisos, que facin alguna acció per corregir incompliments de conveni o altres qüestions que van sorgint i que demostren que l’Ajuntament no està preparat per afrontar determinades situacions: hem tingut agressions verbals, algunes de físiques, hi ha problemes amb els contractes de la Guàrdia Urbana o amb les promocions internes», afegia Alzina, que deia que «segurament si ens poguéssim seure i ens donessin una resposta, aquestes situacions es podrien solventar perquè, de vegades, pot ser només un tema de col·lapse dels departaments que els han de gestionar. Però no tenim l’oportunitat. Ens diuen ‘prenem nota’, ‘ja ho tractarem’».«Fa molt de temps que s’arrossega una manera de gestionar els recursos humans on hi ha un cert desordre, no hi ha criteris clars ni una forma de procedir transparent. Ho demanem però no ho acabem d’aconseguir», afegia Sílvia Parés, vicepresidenta del Comitè, que precisava que «van sorgint problemes que, de vegades, són greus, com ara el de la treballadora social agredida. I llavors es visibilitza un cas concret, però és que ja hi havia denúncies abans per situacions difícils». «Hi ha promocions que no se sap per què es fan, canvis de lloc, objectius poc clars», detallava, i precisava que «entenem que recursos humans està col·lapsat».Al seu torn, la presidenta del Comitè Cèlia Albi, expressava que «com que hi ha tantes mancances, els treballadors estan a disgust i es genera malestar». En relació a la qüestió de les agressions a empleats, Albi explicava que «passa molt sovint. I també passa que els treballadors, quan és una agressió verbal, l’absorbim com si fos part de la feina, i no és així. Llavors, quan hi ha cops de puny, o quan a algú li posen un ganivet a la gola, es veu. Però el dia a dia no es veu, i això passa més del que sembla». «Donem la cara per l’Ajuntament i esperem el mateix», detallava Parés, que recordava que «a banda de mitjans materials, no tenim una defensa jurídica». Tots tres celebren que «ara anem tots a una, i és important».El col·lectiu, que no descarta estudiar mobilitzacions més endavant si la situació no canvia, havia demanat fer l’assemblea al saló de plens «com una qüestió simbòlica». No se’ls va permetre, segons fonts municipals, perquè «per junta de portaveus, fa anys, es va acordar reservar el saló per a actes institucionals», i «se’ls va oferir l’antic hospital». Al final, però, el lloc va ser l’entrada del palau municipal. Les mateixes fonts sostenen, sobre el fet que els empleats reclamin respostes, que «l’Ajuntament atén totes les peticions que es plantegen».