El Tanatori municipal de Reus estrena el nou accés a les sales de vetlla

L’obra al passadís ha costat uns 305.000 euros

Actualitzada 01/10/2019 a les 17:45

Serveis Funeraris Reus i Baix Camp ha enllestit les obres d’ampliació la zona d’accés a les sales de vetlla i a la sala de cerimònies de la primera planta del Tanatori municipal. L’actuació ha consistit a reconvertir el passadís que hi havia anteriorment en un espai més ampli que, alhora, serà ara un lloc d’estada on els usuaris poden estar amb més comoditat.El passadís –d’una llargada de 45 metres– tenia una amplada variable d’entre 2,5 i 3,7 metres, que anava generant en els eixamplaments petites zones d’estar a disposició dels usuaris. Quan les sales de vetlla estaven totes ocupades i els usuaris sortien, es podia produir una certa incomoditat tant pel que fa al soroll com per la mateixa circulació de persones. El nou espai resol aquesta incomoditat.Així, el passadís d’accés a les sales de vetlla s’han reculat uns 4 metres de la façana, en una llargada de 27 metres, amb tres entrades de llum, una a cada extrem de la nova sala i una altra al mig de la nova ampliació amb una àmplia claraboia al sostre. En aquesta part central de la nova sala, a mesura que ha anat avançant l’obra, els serveis tècnics han optat per fer una lleugera reformulació de l’espai donant més protagonisme a la claraboia i deixant l’ampliació totalment diàfana. Sota d’aquesta claraboia està prevista la instal·lació d’una taula de vidre on s’hi col·locaran els llibres de condol de les diverses sales de vetlla. Els dos patis laterals queden sensiblement separats de la paret i aporten llum. El pressupost d’adjudicació de les obres és de 305.594,85 euros, amb IVA inclòs.