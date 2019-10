El consell de Gecohsa acordarà aquest mes la seva venda al CatSalut

L’entesa ha de passar posteriorment per Junta General, Junta Universal i el ple de l’Ajuntament de Reus per poder consumar-se

Actualitzada 01/10/2019 a les 08:17

La FUNCA i la primària de Reus

El consell d’administració de Gecohsa abordarà, en la seva pròxima sessió prevista per aquest mateix mes d’octubre, la venda de l’entitat que gestiona l’Hospital Comarcal de Móra d’Ebre al CatSalut, segons detallen al Diari Més fonts coneixedores del procediment. El consell podria reunir-se a l’entorn del dia 4. L’acord hauria de passar posteriorment per Junta General, Junta Universal i se’n donaria compte al ple de l’Ajuntament de Reus. La xifra per la qual es materialitzarà el canvi de mans de Gecohsa no ha transcendit.Gecohsa ha estat gestionant l’Hospital de Móra amb un sistema de pròrroga des de l’abril de 2018, quan va expirar la concessió en aquest sentit, i el CatSalut –que tramita la seva part de manera paral·lela– la rellevarà en el seu paper un cop es consumi la venda. El pas suposaria un nou avenç en el procés de traspàs de l’atenció sanitària a la Generalitat.Reserves de Gecohsa havien servit en els darrers exercicis per pal·liar els dèficits que es generaven a l’Hospital Sant Joan de Reus. La situació havia despertat protestes i malestar a Móra, on qualificaven els desviaments de fons com un «espoli» fet des de Reus, i el territori reclamava que el CatSalut es fes càrrec dels serveis sanitaris, cosa que igualment s’acabarà donant.Pel que fa a Reus i a la seva vinculació al CatSalut a través de la creació d’una nova entitat de dret públic, el primer moviment ja es va fer al juliol en forma de la dissolució de la Fundació per a la Investigació i Prevenció del Càncer (FUNCA) i la seva integració a l’Hospital Sant Joan. El següent objectiu se centra ara en portar a terme un tràmit similar amb l’atenció primària de Sagessa i, un cop tot plegat quedi relacionat, executar el traspàs com a tal al CatSalut. Al moment d’anunciar la creació de la futura entitat de dret públic es va informar, en aquesta línia, que els CAP de Riudoms, l’Hospitalet, La Selva i el Marià Fortuny de Reus, així com l’Hospital de Cambrils, formarien part de l’entesa. Tot plegat hauria de desencadenar, els pròxims dies, tot un seguit de consells d’administració en cascada. El regidor de Salut, Òscar Subirats, es refermava recentment en que «la intenció de tothom és que la nova entitat de dret públic estigui creada abans del 31 de desembre i que tot es porti a terme sense retards».En l’anterior mandat, de manera reiterada, el govern de Reus va assegurar que el traspàs del Sant Joan no implicaria la pèrdua de drets dels treballadors de l’Hospital, els quals mantindrien el conveni laboral propi, i Salut corroborava que els subrogarà en les condicions vigents. El conveni es va signar al desembre de l’any 2017 amb vigència fins el 31 de desembre de 2019 i sis mesos d’ultraactivitat. Amb tot, fonts del Sant Joan precisaven fa pocs dies que el conveni encara no s’havia començat a negociar. Metges i infermeres cobraran al febrer de 2020 el 50% pendent de les DPO 2015.