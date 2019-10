Demanen gairebé 4 anys de presó a una dona per lesionar un agent de la Urbana de Reus

L'acusada hauria colpejat el policia amb el seu cotxe quan intentava marxar i després l'hauria empès fent-lo caure al terra

Actualitzada 01/10/2019 a les 13:12

Fiscalia demana tres anys i nou mesos de presó, així com una multa de nou mesos, per una dona de Reus acusada d'atemptar i causar lesions a un agent de la Guàrdia Urbana que havia acudit al seu domicili per un possible cas de maltractament en l'àmbit familiar. Una patrulla policial va rebre l'avís i, mentre intentaven fer de mitjancers en la discussió entre la dona i la seva parella, aquesta va pujar al seu cotxe per marxar del lloc. L'agent ferit hauria intentat calmar-la però la dona va arrencar el vehicle amb la porta del conductor oberta, colpejant-lo. Tot i això, va aconseguir aturar el cotxe girant les claus. A continuació, l'acusada l'hauria empès, caient tots dos al terra. El policia va patir una contusió toràcica, i també al genoll, així com una distensió cervical, per les quals va trigar 58 dies a recuperar-se i tornar a exercir, segons el relat del fiscal.Sobre la base d'aquest relat, Fiscalia considera que l'acusada és culpable d'un delicte d'atemptat amb mitjà perillós i un delicte de lesions, pels quals demana tres anys i nou mesos de presó així com nou mesos de multa a raó de 8 euros diaris -2.160 euros en total-, respectivament. També reclama que indemnitzi l'agent lesionat amb 3.023,54 euros. El cas ha estat instruït pel jutjat número 2 de Reus.