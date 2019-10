Quatre denunciats per conduir beguts a Reus durant el cap de setmana

Un dels conductors va donar un resultat positiu de 0,94 mg/l a la prova d’alcoholèmia

La Guàrdia Urbana de Reus ha instruït diligències judicials contra quatre conductors per presumptes delictes contra la seguretat del trànsit per conduir sota els efectes de begudes alcohòliques aquest cap de setmana. Un dels denunciats va donar un resultat positiu de 0,94 mg/l a la prova d'alcoholèmia practicada.El dissabte 28 de setembre, a les 00.23h, al carrer Zorrilla, agents del cos van instruir diligències judicials per un delicte contra la seguretat del trànsit al conductor d'un turisme Renault Express, un veí de Riudecols de 54 anys, per conduir sota els efectes de l'alcohol, amb una taxa de 0,94 mg/l. El mateix dia, a les 3.45h al carrer dels Recs amb el carrer de Sant Joan, també es va denunciar un conductor d’un cotxe Volkswagen Caddy, un veí de Reus de 59 anys, arran de la negativa a sotmetre’s a les proves d’alcoholèmia.El diumenge, 29 de setembre, a les 14.10h, al carrer de Llorenç Milans dels Bosch, la Guàrdia Urbana va confeccionar diligències judicials per un delicte contra la seguretat del trànsit al conductor d'un turisme Saab 45, un veí de Reus de 40 anys, per conduir un vehicle a motor sota els efectes de l'alcohol. L’home va donar un resultat positiu de 0,76 mg/l a la prova d’alcoholèmia.Finalment, la matinada d'aques dilluns, a les 00.15h, a l’avinguda Pere el Cerimoniós amb carrer Ramon J. Sender, agents de la Guàrdia Urbana han enxampat un altre conductor circulant begut. Es tracta d’un veí de Reus de 55 anys que conduïa un Jeep Cherokee i que ha donat un resultat positiu de 0,74 mg/l.