Per inscriure-s’hi cal passar per la Secretaria del CNL abans del 16 d’octubre

Actualitzada 30/09/2019 a les 20:39

El Centre de Normalització Lingüística de l’Àrea de Reus Miquel Ventura (CNL) engega aquest mes d’octubre el tercer any d’activitat de la coral Canta amb el cor. Aquesta coral està formada per alumnes dels cursos de català per a adults que parlen en català o que n’estan aprenent, participants en el Voluntariat per la llengua i altres persones interessades. L’objectiu principal és constituir un grup de persones que practiquin i millorin l’expressió en llengua catalana a partir del treball de cant coral i de la relació personal entre els seus membres. Per inscriure-s’hi cal passar per la Secretaria del CNL abans del 16 d’octubre en horari d’atenció al públic, que és de dilluns a dijous de 9 a 14 h. i de 17 a 19 h., i divendres de 9 a 14 h. Es tracta d’una activitat gratuïta per a les persones participants i està dirigida per Marc Guerris, qui també hi canta.