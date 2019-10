L'ICS varia l'horari de les infermeres i no afegirà personal al CUAP Sant Pere

USITAC denuncia que cal una tercera infermera a les nits i titlla de «pedaç» el canvi de condicions de la plantilla per cobrir només la franja de 20 a 22 h.

Actualitzada 30/09/2019 a les 11:21

Prevenir esperes

El CUAP Sant Pere no ampliarà la plantilla d’infermeres que, durant les nits, atenen pacients al servei. L’ICS començarà a aplicar, a principis d’octubre, una modificació horària a les treballadores que permetrà que, entre les 20 i les 22 h., el servei disposi de dues infermeres en lloc d’una. A partir d’aquella hora, però, les professionals seguiran sent dues fins a les 8 h., quan el torn el passen a cobrir tres empleades. USITAC ha subratllat insistentment, i ho torna a fer ara, la «necessitat» de dotar el CUAP d’una tercera infermera a les nits. L’ICS, al seu torn, confirma la variació d’horaris al personal i justifica la decisió de no ampliar la plantilla perquè «pel volum de visites que hi ha al torn de nit, no està justificada la petició d’USITAC d’una tercera infermera».Des d’USITAC denuncien que les dues infermeres que es queden a les nits «atenen al mateix CUAP però també fan domicilis» i, per tant, si una d’elles marxa a fer un domicili, «la que es queda al CUAP ha de fer els controls de boxes i els triatges, o sortir si arriba una ambulància». I recorden que «anem cap a l’època de la grip i d’afeccions respiratòries i el volum de feina augmentarà». De dilluns a divendres, a partir de les 20h., «el CUAP es fa càrrec d’urgències a tot del Baix Camp», precisen.«Tot el personal es queixa de la situació perquè no és factible», afegeixen des del sindicat, i es pregunten «si hi ha tres metges, com és que no hi ha tres infermeres?». La qüestió «repercuteix en els pacients» perquè «han de saber que si, per exemple, arriben a les 23 h. al CUAP, pot ser que es trobin amb una sola infermera, col·lapsada de feina». A més, segons el sindicat, la modificació horària que s’aplica per cobrir amb dues infermeres el tram entre les 20 i les 22h., on abans hi havia una única empleada, «dificulta la conciliació». L’ICS havia detectat fa pocs mesos un increment del 20% en la quantitat de població atesa i s’havia compromès a estudiar la incorporació de més empleats.Des d’USITAC precisen que «si hem fet un CUAP en condicions a Reus, i s’han ampliat els boxes, i hi ha més mitjans, no és lògic que el personal no es tingui en compte» i lamenten que «s’ha muntat un control com el dels hospitals i hauria d’estar sempre cobert per una infermera, cosa que és molt complicada de fer a les nits amb només dues treballadores». «Fins a les 24 h., és un tram que arriba molta gent a urgències, un volum important. És molt necessària la tercera infermera perquè no es donin retards», detallen. Al juny, En Comú-Podem va registrar una proposta al Parlament que recull les queixes de la plantilla i del sindicat USITAC i demana «adequar el nombre de personal sanitari» del centre «a les necessitats reals de volum de població atesa».