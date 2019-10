L'amenaça amb una navalla després d'una discussió veïnal a Reus

Els Mossos han acudit fins al barri Fortuny cap a les sis de la tarda

Actualitzada 30/09/2019 a les 19:19

El 112 ha rebut aquesta tarda un avís passades les sis de la tarda per una discussió veïnal al barri Fortuny de Reus. Fins al carrer Galícia s'ha desplaçat una patrulla, on ha localitzat a un dels implicats en la discussió. Aquest ha relatat als agents de la policia autonòmica que havia discutit amb un veí i i aquest l'hauria amenaçat amb una navalla. No hi ha hagut cap ferit.Quan han arribat els agents, el presumpte autor de les amenaces no es trobava al lloc. La patrulla ha procedit a la seva recerca sense cap resultat positiu. Finalment, han ofert a la víctima que posés una denúncia pels fets.