Habitatge desnona ocupes a Mas Pellicer i s'hi tornen a posar el mateix dia

La Generalitat actua «perquè hi ha persones que tenen els requisits per obtenir un pis, han fet tota la tramitació i estan a l’espera de poder-hi viure»

Actualitzada 30/09/2019 a les 11:48

Preocupen les connexions

Brutícia i poca llum

Mas Pellicer ha viscut en els darrers dies l’execució de dues ordres de desnonament a pisos de gestió de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya i que es trobaven irregularment ocupats. El primer dels llançaments, tal com concreten fonts del Departament de Territori, estava previst a un dels pisos del número 31, però «es va suspendre a petició de l’Agència de l’Habitatge perquè la família ha fet sol·licitud per mesa d’emergència». L’altre afectava un immoble del bloc 51 i «es va fer sense cap oposició per part de la persona resident, que té valoració desfavorable de la mesa d’emergència».El pis del número 51, segons precisen les mateixes fonts, «es va tapiar immediatament» però «la persona ja l’ha tornat a ocupar». Per això, l’Agència de l’Habitatge «iniciarà de nou el procediment». Els fets van produir-se el 20 de setembre. Des de Territori expliquen que els desnonaments se sol·liciten «perquè hi ha persones que compleixen els requisits per obtenir un pis –ja sigui de mesa d’emergència o per la llista del registre de sol·licitants–, que han fet la tramitació que cal i que estan a l’espera de poder viure en aquests pisos», cosa que no poden fer si estan ocupats.A finals del passat 2018, el nombre de pisos de l’Agència d’Habitatge ocupats de forma il·legal a aquesta zona concreta rondava els 26. En els darrers mesos, la Generalitat hauria anat obtenint algunes ordres per buidar immobles els quals estan orientats a lliurar-se a famílies necessitades i que els han sol·licitat. El president de l’Associació de Veïns I de Maig, Eduardo Navas, explica que «el que més ens preocupa no són les ocupacions en elles mateixes sinó que, quan algú entra a un pis que no és seu, acostuma a enganxar-se també als subministraments sense cap mena de control. Les connexions il·legals a la llum són un problema i temem que puguin provocar incendis».Precisament al maig de 2018, l’incendi originat a l’interior d’un pis ocupat de manera il·legal va afectar tota la façana d’un dels blocs de Mas Pellicer i també va causar desperfectes a l’escala interior i a altres pisos. Els prop de 200 immobles que l’Agència de l’Habitatge de Catalunya té al barri suposarien un 35% del global dels que gestiona a Reus.En relació a l’estat general en què es troba Mas Pellicer, Navas lamenta que «tenim un contenidor trencat que fa dies que no arreglen, els carrers estan bruts, un 50% de l’enllumenat no va, la tanca de la zona esportiva l’han tirat a terra amb el perill que aixo comporta i, per molt que informen l’Ajuntament que la zona està molt malament, no arriba una solució». «Ens diuen que els barris també som Reus però la realitat és que no», conclou.