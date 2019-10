Fins a 14 entitats aporten activitats a la primera Planet Week de Reus

El programa Planet Reus aterra amb 30 experiències adreçades als joves

Reus posarà per primer cop en marxa, entre el 4 i l’11 d’octubre, la Planet Week, tota una setmana d’activitats proposades per les entitats i destinades als joves. La iniciativa quedarà inclosa en el Planet Reus, un projecte que s’inspira en el «Planet Youth que va iniciar Islàndia fa més de 15 anys» i que busca «reflexionar sobre el consum d’alcohol en la joventut i la necessitat de passar-s’ho bé» i mostrar que «hi ha maneres de divertir-se sense consum», tal com apunta el regidor de Salut i Ciutadania, Òscar Subirats.Fins ara, el govern havia treballat aquest mateix àmbit des del programa Altersuer, el qual cada estiu ofereix més de 20 activitats. Planet Youth es transforma a Reus en Planet Reus per plantejar «un espai de trobada entre les entitats que ofereixen activitats i els joves que busquen alternatives d’oci i lleure». En total, 14 entitats aporten fins a 26 activitats a la Planet Week. La iniciativa sorgeix, tal com detalla Subirats, del fet que «fa uns mesos, l’Ajuntament va convocar les entitats de la ciutat amb l’objectiu de construir una xarxa d’agents socials, que ha de promoure la millora dels espais d’oci i lleure».Conjuntament, s’han acabat establint les activitats de la Planet Week, una mena de portes obertes que inclouen experiències multiesports, d’habilitats acrobàtiques, cuina, teatre, creació musical o balls urbans. Totes són gratuïtes. La setmana s’inaugurarà amb una festa de presentació a l’espai Salting, el dia 4, amb acrobàcia i parkour per a joves de 12 a 18 anys.