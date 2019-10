El Festival COS de Reus programa deu companyies i es farà del 18 al 20 d'octubre

Amb motiu de l'Any Roseta Mauri, la dansa pren protagonisme en una programació integrada per espectacles de petit i mitjà format

El Festival Internacional de Moviment i Teatre Gestual COS 2019, que es farà del 18 al 20 d'octubre a Reus, ja té la programació a punt. Es podran veure espectacles d'una desena de companyies -cinc actuaran en sala i seran espectacles de pagament i els altres cinc són de carrer i gratuïts. Els preus oscil·len entre els 5 i els 10 euros. En aquest festival es busca un equilibri entre les propostes de teatre gestual i moviment, i les de dansa. Enguany, amb motiu de la celebració de l'Any Roseta Mauri, el pes es decanta cap a la dansa. Entre aquesta oferta hi ha propostes de carrer de petit format premiades en diversos festivals i l'espectacle de gran format Set of sets, de la companyia GN/MC Guy Nader - Maria Campos, guanyador del premi a la millor coreografia i millor espectacle nacional als Premis de la Crítica de les Arts Escèniques 2018.Es tracta d'una programació integrada per espectacles de sala i carrer, de petit i mitjà format. En la programació d'aquesta edició hi conviuen joves creadors amb companyies de sòlida i reconeguda trajectòria, de procedència catalana i també d’Itàlia, el País Basc, Madrid i el País Valencià. Tant en l’oferta de teatre gestual com en la de dansa hi ha propostes d’estils molt diversos, però sempre des d’una visió contemporània.A la vegada, des del festival es considera imprescindible incidir en la captació de nous públics i és per això que la programació s’acompanya d’accions gratuïtes, algunes destinades a alumnes dels centres escolars i d’altres obertes al públic general. El Festival Internacional de Moviment i Teatre Gestual és organitzat per l’Institut Municipal Reus Cultura de l’Ajuntament, amb el suport del Departament de Cultura i el patrocini de Reale Fundación.