Arreglen el renovat carrer Alt de Sant Pere després de queixes veïnals

Actualitzada 30/09/2019 a les 09:34

Un any de garantia

L’Ajuntament ha demanat a l’empresa que va renovar el carrer Alt de Sant Pere que torni a fer obres al mateix indret per solucionar alguns dels desperfectes que han despertat el malestar i les queixes dels veïns quan fa pocs mesos que es van acabar les feines.«Si en tan poc temps les llambordes ja s’estan aixecant i el carrer es veu tant brut, no sé com estarà d’aquí a un any», explica Maria Pérez, presidenta de l’Associació de Veïns del barri Sant Jordi. Els residents d’aquest carrer coincideixen que les feines no es van fer «massa bé» perquè «quan passes caminant gairebé no es nota, però quan portes un carro de la compra o un cotxet vas sentint com totes les rajoles es van movent», argumenta Pérez, qui ha recollit les diferents queixes dels veïns. Tampoc estan gens contents amb el material que s’ha utilitzat per a fer les voreres, ja que «és tan claret que de seguida s’embruta i dona la sensació que els veïns no cuidem gens la zona, quan en realitat no és així». És per això que haguessin preferit que es posessin unes rajoles d’un color més fosc «perquè amb aquest les rodes dels cotxes que entren als pàrquings, queden marcades de seguida». A més, «en alguns punts de la vorera, hi ha un pedaç de ciment per tapar alguns forats i no pot ser que al cap de pocs mesos d’acabar les obres ja hi ha així pedaços», lamenta Pérez.Els qui viuen en aquest carrer tampoc estan satisfets amb el nombre de papereres que han posat després de la reforma, ja que en comparació a abans, ara n’hi ha «moltes menys». A banda, un dels contenidors que hi ha en un dels carrers que toquen a l’Alt de Sant Pere està trencat i tampoc es pot utilitzar. Un altre motiu de queixa són els pilons que s’han posat per impedir que els cotxes aparquin a sobre de la vorera perquè «són massa alts» i els veïns argumenten que «s’hagués vist més maco amb uns més baixets, que donarien la sensació que el carrer és encara més obert».Una altra de les reivindicacions que reuneix la presidenta de l’AVV del barri Sant Jordi és l’accés al carrer Alt de Sant Pere des de la Riera de Miró on primer fa una mica de baixada i, de cop torna a pujar per poder accedir-hi. «Això fa que el cotxe trontolli, no entenc per què han fet que el carrer baixi primer i després pugi tant, és un perill sobretot per les ambulàncies perquè quan passen per aquí es mou tot».Els veïns del carrer Alt de Sant Pere feia molt temps que reclamaven una millora d’aquest carrer perquè es trobava en molt mal estat. Les obres van ser adjudicades a l’empresa Covan Obres Públiques SL amb un cost de 318.753,28 euros amb IVA inclòs, unes feines que va finançar l’Ajuntament però també els mateixos veïns amb unes contribucions especials. És per això, que encara reivindiquen més que s’arregli el carrer. Des del consistori apunten que les obres tenen un any de garantia i el dijous passat l’empresa va començar a arreglar una part del carrer on es movien més llambordes i la intenció és deixar la zona sense cap rajola que es mogui, donant resposta a les queixes dels veïns. El que encarà no s’ha detallat és si aquestes segones obres de millora també preveuen instal·lar més papereres o millorar l’accés al carrer amb el vehicle.