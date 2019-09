Inaugurada l'ampliació de la Mesquita As-Sunnah de Reus

Aquest espai servirà per realitzar activitats complementaries a l'oració com «classes d'àrab, xerrades culturals i congressos»

Actualitzada 28/09/2019 a les 12:53

Aquest dissabte al matí s'ha inaugurat l'ampliació de la mesquita As-Sunnah, ubicada al polígon Granja Vila de Reus, unes obres que van començar el 15 de gener de 2018 en les quals s'hi ha fet una inversió de 120.000 euros, recollits de manera interna a través de la comunitat de la mesquita.«Ja teníem la mesquita, però necessitàvem un espai adequat per realitzar les activitats complementàries a l'oració» deia el portaveu de la Comunitat Musulmana de Reus, Mohamed Said Badaoui. Ara, amb aquesta ampliació, la comunitat musulmana comptarà amb un espai de gairebè 5.250 metres quadrats, dividits en dues naus, on obrir-se a la ciutadania i seguir realitzant tasques de caràcter social.La primera fase de les obres, culminada al març, va servir per donar forma a l'altell i les columnes. En la segona fase es van separar els diferents àmbits de la nau annexa creant 5 aules multiusos a la part superior, una sala per prendre el té, el Banc d'Aliments, oficines i lavabos a la part inferior. Finalment, la tercera i última fase ha consistit a abastar les noves instal·lacions de llum i aigua.I és que a la Mesquita de Reus es realitzen diverses activitats com «classes d'àrab els caps de setmana per a nens i nenes, xerrades culturals, congressos, entre d'altres». Amb aquesta nova ampliació la comunitat té previst oferir altres activitats, «hi ha molta gent que vol aprendre català i castellà o la memorització de l'Alcorà, també obrirem una aula de reforç escolar per alumnes de secundària», indica Mohamed Said Badaoui. Amb la inauguració d'aquest matí, la Comunitat Musulmana disposarà doncs d'un espai, amb el qual seguir realitzant activitats durant la setmana «en un espai idoni i fixe».«Havíem parlat amb l'Ajuntament de reus per convertir-se en un punt de distribució en la xarxa del Banc dels Aliments, però necessitàvem un equipament com aquest» ha explicat Mohamed Said Badaoui, «ara sí que tenim espai».«Amb aquestes noves instal·lacions queden fora els problemes d'aforament que teníem», ja que la comunitat musulmana representa aproximadament el 10% de la ciutadania de Reus. «Divendres és el dia de la setmana més important per la comunitat musulmana i podem arribar a tenir 1.200 persones en l'oració, durant les nits del Ramadà som unes 2.500 persones diàries i en dates concretes com la del Sacrifici del Xai ens podem reunir 4.000 persones a la mesquita», explica Mohamed Said Badaoui.