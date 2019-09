El Reus Deportiu i el Centre de Lectura celebren l'inici de curs a la Mercadal

L'acte va consistir en una representació de les diverses seccions d'ambdues entitats

Actualitzada 28/09/2019 a les 11:48

Aquest divendres 27 de setembre el Reus Deportiu i el Centre de Lectura de reus van celebrar conjuntament l'inici de curs de les seves seccions amb un acte que ajuntava esport i cultura a la Plaça Mercadal de Reus.L'acte va consistir en una representació de les diverses seccions d'ambdues entitats. Per part del Reus Deportiu hi van ser presents les seccions d'hoquei patins, patinatge, tennis i pàdel, gimnàstica rítmica, escacs, excursionisme i bàsquet. Per part del Centre de Lectura es van poder veure les escoles de dansa i música.És el 4t any consecutiu que tan el Reus Deportiu com el Centre de LEctura celebren l'inici del curs amb un acte pels carrers de Reus. Els primers dos anys va consistir en un passa-carrers amb totes les seccions, i l'any anterior amb un Lipdub de la cançó Tots som de Reus d'Ariel Santamaria.