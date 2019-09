La Junta de la FRAC celebrarà eleccions el 17 d'octubre

L’entitat convoca el concurs per triar el cartell del Carnaval de Reus 2020

La Federació Reusenca d’Associacions de Carnaval (FRAC) celebrarà el 17 d’octubre eleccions a la seva Junta, ara encapçalada pel president Pere Turellols. La Junta actual, per tant, es troba ara en funcions, i presentarà candidatura per repetir. De cara al Carnaval 2020, i a l’espera del resultat de les eleccions, l’entitat es fixa l’objectiu d’endurir el control del consum d’alcohol a la rua i insistirà per, en algun moment, poder accedir de nou al Tomb de Raval. L’any passat, el Carnaval de Reus va estrenar una carrossa de 80 anys recuperada. De cara al 2020, la programació d’actes serà del 20 al 26 de febrer.La convocatòria del Concurs de Cartells del Carnaval 2020 preveu que les propostes han de ser lliurades a la consergeria del Centre Cívic del Carme entre el 27 de novembre i el 13 de desembre de 2019. La tècnica que s’utilitzi és lliure, i a les propostes haurà de figurar la llegenda «Carnaval de Reus» i «del 20 al 26 de febrer de 2020». Les maquetes han d’anar signades al revers amb un pseudònim i comptar amb un sobre on figurin les dades de l’autor. Cada participant pot presentar les obres que vulgui. Igualment caldrà presentar un CD o bé un DVD amb la imatge.El jurat que escollirà el cartell estarà format per la Junta de la FRAC i pels representants de cada colla assistents a la reunió on es presentin els cartells i el seu veredicte és inapel·lable. Al guanyador, durant el sopar dels premis Gueus, li serà lliurada una placa honorífica i també un premi en metàl·lic de 600 euros, en concepte d’adquisició de l’obra.