El SoldeNit de Reus reobre el 4 d'octubre convertit en Shukha Club

L'interior del local estarà completament redissenyat i inclourà una cocteleria 'top'

Actualitzada 27/09/2019 a les 14:06

Un dels locals de referència de l'oci nocturn de la ciutat de Reus, el SoldeNit, del raval de Robuster, actualment tancat, tindrà una nova vida a partir del pròxim divendres, 4 d'octubre. Ho farà reobrint com a Shukha Club i amb una nova gestió de l'establiment.El dia 4 es farà la inauguració oficial, a la qual es podrà assistir amb invitació. El mateix divendres, però, a partir de la 1 de la matinada, l'espai ja s'obrirà al públic en general.El local obrirà els dijous, divendres i dissabtes, amb horari d'apertura aproximadament a mitjanit i fins a les 6 del matí, excepte els dijous, que tancarà a les 04.30 h.Totes les sales de l'espai d'oci han estat redissenyades i destaquen els panells de retroil·luminació que es podran trobar a les parets i que configuraran una major sensació d'espai a les instal·lacions.La Sala 1 de la primera planta està previst que a finals d'any es converteixi en una cocteleria de màxim nivell, de categoria 'top', segons apuntaven fonts del nou local. Serà una cocteleria a la carta amb elaboracions molt evolucionades, amb l'ús, per exemple, de nitrogen per a les preparacions.Pel que fa a l'ambient, l'aposta serà la música més comercial i la més avantguardista, per a poder gaudir dels diferents espais que oferirà novament el local.