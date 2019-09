Comencen les obres pel tancament del parc del Seguici Festiu de Reus

Les feines, amb un pressupost de poc més de 26.000 euros, tenen un termini màxim de tres mesos

Una desena d’espais públics

Aquesta setmana han començat els treballs previs per iniciar el tancament del parc del Seguici Festiu, el tercer que es tancarà a la zona de Mas Vilanova, després del parc Mas Vilanova i, recentment, del de la Festa Major. Precisament, el tancament d’aquest darrer i el del Seguici Festiu eren una reivindicació veïnal i que va sortir entre els projectes més votats dels Pressupostos Participatius del 2018.Després que a finals d’agost es comencés a tancar el parc de la Festa Major, ara han començat les obres del Seguici Festiu que s’espera que finalitzin a finals d’any, ja que la durada del contracte és de tres mesos. L’empresa encarregada d’aquestes tasques és Bosir SA i tenen un pressupost de 26.071,81 euros amb IVA inclòs. Aquestes tasques inicials consisteixen a preparar els fonaments al voltant del recinte per començar a dotar-lo amb les respectives tanques deixant alguns punts oberts per, posteriorment, ubicar-hi les portes per tal de fer efectiu el tancament del parc durant les nits, tal com es fa en altres espais públics de la ciutat en diferents horaris segons l’època de l’any.Els veïns de Mas Vilanova demanaven el tancament d’aquest parc, juntament amb el de la Festa Major, per evitar així que a les nits, especialment a l’estiu, entressin persones a provocar destrosses o per passar-hi la nit impedint el descans dels residents més propers a aquests espais. Dintre de tres mesos, a tot estirar, els veïns ja no tindran cap més problema nocturn amb el parc del Seguici Festiu, ja que romandrà tancat.Juntament amb els parcs ja esmentats de Mas Vilanova, de la Festa Major i del Seguici Festiu, l’Ajuntament també tanca cada nit uns altres set espais públics d’arreu de la ciutat: Sant Jordi, Mas Sabaté, Mas Miarnau, Ferrocarril, Mas Iglesias, Mas Carandell i la plaça d’Àngel Guimerà. Aquesta decisió és per combatre l’incivisme i evitar així que persones hi accedeixin i pertorbin el descans dels veïns més pròxims a les zones. Amb tot des de la Federació d’Associacions de Veïns de Reus ja apuntaven a aquest rotatiu que aquesta no és una solució a llarg termini i que «cal tractar el tema amb més profunditat per trobar solucions» i afegia que «no podem començar a tancar-ho tot».