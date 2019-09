Treballadors de l'Hospital Sant Joan de Reus acabaran de cobrar les DPO 2015 al febrer

Un acord entre el centre hospitalari i el Comitè d’Empresa permetrà metges i infermeres ingressar el 50% pendent, quatre anys després

Actualitzada 25/09/2019 a les 20:13

El conveni expira en tres mesos

L’Hospital Sant Joan de Reus abonarà el 50% pendent de les retribucions per objectius (DPO) de 2015 a la plantilla el pròxim mes de febrer de 2020, tal com detallen fonts del centre sanitari al Diari Més, probablement a l’entorn del dia 28. L’ingrés es farà, en concret, a infermeres i metges. Les mateixes fonts precisen que «la resta de les categories professionals ja van cobrar les DPO al seu dia». El pagament d’aquestes retribucions corresponents a l’any 2015 havia estat objecte de litigi entre el Comitè d’Empresa i el Sant Joan, després que l’Hospital rebutgés fer front a les quantitats apel·lant al desequilibri econòmic en què havia incorregut la societat durant aquell exercici, quan va registrar un dèficit a l’entorn dels 3,1 milions d’euros.El Jutjat Social número 1 de Reus havia decretat, mitjançant una interlocutòria amb data del 22 de març d’aquest 2019, l’embargament d’uns 775.000 euros a l’Hospital Sant Joan pel 50% de les DPO que no s’havia pagat a la plantilla. La interlocutòria era fruit d’una demanda presentada pel Comitè d’Empresa quan va ser notificat que no s’ingressarien les retribucions treballades el 2015, les quals s’haurien hagut de percebre d’inici el 2016. Tenint en compte els interessos de demora i les despeses judicials –prop de 260.000 euros– la xifra a què hauria d’haver fet front l’Hospital, si s’hagués acabat dictant una sentència favorable a les reclamacions dels empleats, superaria el milió d’euros. Els fons van quedar, en aquell moment, provisionats. Fonts del Sant Joan precisen ara que «es va arribar a un acord amb el Comitè d’Empresa» per desemborsar l’import del 50% restant de les DPO de 2015 però no concreten la quantitat econòmica que això representarà. Es limiten a apuntar, en aquest sentit, que les retribucions variables «depenen del grau de compliment» dels objectius per part de la plantilla.El Comitè també va anar als jutjats quan no va cobrar les DPO del 2016, i va guanyar. En aquella ocasió, segons van apuntar fonts del Sant Joan, la societat va optar per no recórrer i va assumir, en global, uns 2,6 milions d’euros, que es van lliurar a mitjans de 2018. A partir de 2017, les negociacions entre Comitè d’Empresa i Ajuntament de Reus per abordar un nou marc laboral van permetre la plantilla mantenir un conveni propi però aquest especifica ara que, en cas de desequilibri, les DPO s’anul·len.El darrer conveni per als treballadors de l’Hospital Sant Joan es va signar el 4 de desembre de 2017 amb vigència de l’1 de gener de 2017 fins el 31 de desembre de 2019 i sis mesos d’ultra activitat. Per tant, el document es trobaria ja en compte enrere, coincidint amb l’inici de la reorganització societària que ha de culminar en el traspàs de l’Hospital al CatSalut. Fonts del Sant Joan asseguren que, amb tot, encara no s’han iniciat les negociacions per un nou conveni. El govern de Reus ha sostingut en tot moment que els treballadors mantindrien les seves condicions laborals tot i el traspàs.