Reus Transport estudia instal·lar una parada de la L60 a l'avinguda de Salou

Les queixes dels veïns de Mas Iglesies han fet que l’empresa municipal valori traslladar-hi la marquesina de Maria Aurèlia Capmany, ara fora d’ús

Actualitzada 26/09/2019 a les 11:28

Bustiada al barri

Reus Transport està estudiant traslladar la parada de bus de la Línia 60 del carrer Maria Aurèlia Capmany a l’avinguda de Salou, just uns metres més avall. Aquesta decisió s’està valorant després de les modificacions que van afectar la L60 i que van deixar sense ús la parada de Maria Aurèlia Capmany, ja que ara no passa cap línia per aquest carrer, per donar així més servei a la Biblioteca Pere Anguera i a la urbanització Mercader.Aquesta modificació de la L60 va entrar en funcionament el passat 9 de setembre i les associacions de veïns de Mas Iglesias no van tardar a mostrar el seu malestar. El president de l’AVV El Roserar, Francesc Jornet, apuntava al Diari Més que «estic d’acord que si el bus ha d’anar a la biblioteca, no passi per Maria Aurèlia Capmany, però que desplacin la parada uns metres més avall, a l’avinguda de Salou que per allí sí que passa el nou recorregut». En la mateixa línia, el president de l’AVV de Mas Iglesias, Jordi Balust, deia que «trobo molt bé el reajustament que han fet, per donar més serveis a zones que fins ara no tenien el bus tan a prop, però el més normal era que desplacessin aquesta parada a l’avinguda de Salou».Unes reivindicacions que sembla que van ser escoltades pel consistori i, especialment, pel grup municipal del PSC que va decidir portar aquestes queixes al plenari municipal celebrat el passat divendres 20 de setembre. «Els veïns es queixen que l’eliminació de la parada de Capmany ha estat presa unilateralment per l’empresa Reus Transport», va detallar al ple Daniel Marcos, regidor del PSC. És per això que els socialistes van demanar al govern que «l’empresa Reus Transport acordi amb les dues associacions de veïns del barri Mas Iglesias les modificacions de la L60 per tal que s’adeqüin a les necessitats dels veïns i que l’empresa notifiqui a les diferents associacions de veïns qualsevol altre canvi de recorreguts i parades».Marina Berasategui, regidora d’Urbanisme i Mobilitat, va dir que «l’empresa tenia l’encàrrec explícit de maximitzar les línies que ja té, i per això vam arribar a Mercader, fet que impossibilita passar per Maria Aurèlia Capmany» i va afegir que «estem treballant l’opció de fer una plataforma d’embarcament a l’avinguda de Salou que, en ser una via ràpida, no és fàcil i té unes implicacions amb la Guàrdia Urbana molt importants». Pel que fa a la comunicació dels canvis de la línia amb els veïns, un fet que van criticar els mateixos veïns i el PSC, la regidora d’Urbanisme i Mobilitat va manifestar que «vam fer una bustiada de 3.500 unitats comunicant el canvi i la nova accessibilitat de parades tant al Mas Iglesias com al barri Fortuny, a més de la comunicació a través de la premsa».