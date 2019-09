Els treballs estan finançats al 50% pel fons Feder de la Unió Europea i començaran el 4 d’octubre

L'Ajuntament de Reus ha adjudicat les obres del projecte de millora i recuperació del passeig de la Boca de la Mina. El contracte s'ha adjudicat a l'empresa Valoritza Servicios Ambientales SA per un import total de 2.051.407,36 euros. La licitació es va dividir en dos lots, un amb les obres del passeig de la Boca de la Mina, adjudicat per 1.562.862,35 euros, i el segon amb les obres del Parc de les Olors, per 488.545,01 euros. El projecte de millora i recuperació de la Mina té una tercera fase, la construcció del Jardí Agrari, que serà objecte d’un nou concurs públic. Les obres començaran el 4 d’octubre i està previst que durin un any. Els treballs estan finançats al 50% pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (Feder).