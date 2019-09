Prop de 170 diables i 6.000 carretilles il·luminen la Misericòrdia

L’encesa de la Víbria i el Drac i la mostra piromusical posen el punt final a la Festa Major, entre foc i tradició, al peu del Santuari

Actualitzada 26/09/2019 a les 12:35

La solemnitat de l’Àliga

Uns 170 diables van dur ahir el foc la a plaça del Santuari de Misericòrdia en el seu dia més esperat de l’any. Perquè «és la nostra festa» i perquè «hi aboquem tots els esforços», tal com apuntava el cap de colla, Roger de la Cruz, fa pocs dies, el Ball de Diables de Reus prometia oferir ahir als reusencs i reusenques la Baixada i la Carretillada més potents. I no va decebre. En acabar aquest 25 de setembre, s’havien cremat prop de 6.000 carretilles que hauran estat unes 10.000 en el global de la Festa Major.La Baixada és l’acte que més diables de la mateixa colla aplega en tot Catalunya, en el global de l’àmbit del foc. Uns 25 dels 170 que ahir van acabar de fer petar la Misericòrdia eren particulars i la majoria, de Reus. El Ball de Diables va fer-se esperar però va irrompre per il·luminar la plaça amb la seva representació de la lluita entre el bé i el mal, que encisa tothom des de la Baixada. La multitud que esperava la seva arribada a tocar del Santuari va contagiar-se, igual que cada any, de l’esperit dels diables en una Carretillada espectacular. I l’encesa de la Víbria i el Drac, prop de dos quarts de deu de la nit, van posar el colofó a la cita abans que s’encengués la façana del Santuari.Aquest 2019, els avisos d’honor van ser dedicats, per elecció dels membres del Ball de Diables, al Ball de Valencians, «en commemoració del 60è aniversari de la seva recuperació»; Reus Refugi, «en reconeixement a la seva tasca social en solidaritat i ajuda amb les persones refugiades»; i Àngels Ollé, a títol pòstum, «per la seva dedicació a la renovació pedagògica de l’escola catalana». La família d’Ollé també va recollir, la setmana passada, la Medalla de la Ciutat que li havia estat atorgada.Després que tot plegat esclatés, el piromusical va acomiadar la Festa Major. Es va haver d’iniciar dos cops, després que el primer quedés inesperadament interromput, i va arrencar al ritme de Resistir és vèncer, de la Companyia Elèctrica Dharma, i Milionària de Rosalia.L’Àliga havia accedit al Santuari al punt de les vuit del vespre. Ho va fer amb el portador Ivan Pons, un dels històrics de l’entitat amb més de 20 anys de trajectòria i que ahir va posar fi a la seva participació en aquest aspecte. L’Àliga va oferir a la verge, sota l’atenta mirada dels afortunats que havien aconseguit fer-se a temps un lloc dins el temple, el ball solemne curt, que va comptar amb l’acompanyament de la Cobla Reus Jove. La cantada dels goigs de la Mare de Déu de Misericòrdia, a càrrec de la Cobla Reus Jove i dels quals se n’havien pogut sentir els primers versos al matí tot coincidint amb la missa, va acabar de completar la part més tradicional d’aquesta Festa Major. Abans que l’Àliga prengués el protagonisme, els Xiquets de Reus havien fet un exercici de confiança que va permetre veure un 3d8, un 4d8, un 5d7 i també dos pilars. El bon paper haurà d’empènyer la colla de cara a la Diada del Mercadal, que tindrà lloc aquest 5 d’octubre.