Monseny (JxR), Pellicer (JxR) i Fort (PSC) són els regidors reusencs que més béns immobles declaren

En el costat oposat hi ha vuit regidors que no tenen cap habitatge ni pàrquing en possessió la majoria són dels grups municipals d’ERC i la CUP

Actualitzada 25/09/2019 a les 02:07

Les dades de l’oposició

L’Ajuntament de Reus ha fet públics els béns patrimonials dels 27 regidors que configuren el nou consistori. D’aquests, els tres que més béns han declarat són Hipòlit Monseny (JxR) amb deu; Carles Pellicer (JxR) amb sis; i Héctor Fort (PSC) amb nou. En concret, Monseny té un solar, dues cases, una finca, una capella, un pàrquing, un pis i un traster –tot això sent ell l’únic propietari– i dos pisos amb traster i un pàrquing al 50%. Per la seva banda, l’alcalde, Pellicer, ha declarat dos pisos, dos locals i dues places de garatge, tot com a únic propietari. Finalment, el regidor socialista, Fort, ha declarat quatre finques al 50%, tres pisos, un al 50% i els altres dos al 25%, una casa al 50% i una altra adossada al 38,8%. En el costat oposat, hi ha vuit regidors que no han declarat cap bé immoble, aquests són: Cuerba (JxR), Marcos (PSC), Llorens i Fernández (CUP), i la vicealcaldessa Llauradó, i els regidors Recasens, Flores i Berasategui (ERC). En línies generals, els partits que compten amb regidors que tenen més béns immobles són Junts per Reus, el PSC i Ciutadans.Per partits, Pellicer, a banda dels immobles, té un pla de pensions i una hipoteca, i també un BMW 1200 GS i diverses motocicletes antigues. Montserrat Vilella té un pis al 50%, quatre comptes bancaris, dels quals dos els comparteix al 50% i d’un altre té una setena part. A més, la regidora també té accions a l’Institut Pere Mata, a l’Agrupació de Serveis Sanitaris i Assistencials i a Asersa. Teresa Pallarès ha declarat un habitatge i un garatge, quatre fons d’inversions, 1 pla de pensions i un Opel Astra. Montserrat Caelles té un pis, dos comptes corrents i un pla de pensions i també participacions a IXEC TGN 2008 SL, a banda d’un Audi A3. Josep Cuerba, a banda d’un Mercedes Classe A, només ha declarat un compte corrent. Mariluz Caballero té un pis i un pàrquing al 50%, dos comptes corrents, un d’ells al 50%, una hipoteca també al 50%, un pla de pensions i un pla d’estalvi al 100% i una llibreta al 50%, a banda d’un BMW X1. Finalment, de Junts per Reus, Hipòlit Monseny compta amb un fons d’inversió, un compte accionista, un compte d’expansió i un compte corrent, tots al 50% i accions a la Boca de la Mina, Telefònica, Santander, Agrupació Serveis Sanitaris i Assistencials i drets a la Comunitat de Regants del Pantà de Riudecanyes.Pel que fa a ERC, Llauradó té dos comptes corrents al 50%, un compte de divises i un pla de pensions. Daniel Recasens, un compte corrent i una pòlissa d’estalvi, a banda d’un Peugeot 206 i un altre 807. Montserrat Flores, dos comptes a la vista, una assegurança d’estalvi i un pla de pensió, a més d’un Skoda Fabia. Carles Prats, un pis, un apartament, dos pàrquings i un traster, tots al 50%, un pla de pensions, un fons d’inversió al 50%, dos comptes bancaris i dos de corrents al 50% i una hipoteca també compartida al 50%, a més de títols a Cajamar. Marina Berasategui té tres comptes corrents, un d’ells al 50%. Per últim, Òscar Subirats disposa d’un apartament, un pis, un local, com a propietari únic, i una casa al 50%. També tres comptes corrents, tres més al 50%, un altre al 33%, un pla de pensions i una hipoteca al 50%, a més d’un 50% de participacions a l’Àrea Transacció Immobiliària SL i un Dacia Sandero.Respecte als regidors d’Ara Reus, Rubio té una casa al 50%, dos comptes corrents al 50% i un Honda CRV; i Vázquez cinc habitatges, quatre d’ells al 50%, vuit comptes corrents dels quals tres al 50% i una assegurança. A més també té el 50% dels títols de Pujol Vázquez Advocats i un Peugeot 3008 GT Line.Del PSC, Andreu Martín té 2 pàrquings i un habitatge, dos comptes corrents, un d’ells al 50%, un fons d’inversió, un pla de pensions i una cartera al 50%. A més, també té accions a Atremsedia, BBVA, IAG i Arcelormittal i un Renault Scenic. Ana Martínez disposa d’un pis, una plaça de pàrquing, dos comptes corrents, un dipòsit, un pla de pensions i un préstec, a banda d’un Citroen C4 Cactus. Fort té set comptes corrents, dos al 100%, quatre al 50% i un al 38,8%, un compte a termini al 50%, una hipoteca al 38,8% i un fons d’inversió, a més d’accions a Telefònica, al Pantà de Riudecanyes, Atresmedia, Iberdrola i Repsol. Guaita ha declarat dos immobles, un pàrquing, tres comptes corrents al 50% i un Ford Focus. Marcos només un Polo i un compte corrent i Pozuelo una casa al 50%, un compte corrent i un d’estalvis al 50%, un Opel Corsa i un Chrysler Voyager.De Ciutadans, García té un pis al 25%, tres comptes corrents, un al 50% i l’altre al 16,66%, accions a Santander, ACS, Red Eléctrica Española i Iberdrola, entre altres, i un Seat Ibiza. López té un pàrquing, un traster també al 50%, un habitatge més al 25%, dos habitatges al 50%, tres comptes corrents al 50%, un dipòsit al 50%, un Audi TT i un Lexus RX 450 H. Meléndez té un habitatge, un local i un pàrquing amb traster, tot al 50%, dos comptes corrents, un al 50%, un Audi A4 i una Yamaha TMAX 500.Per últim, de la CUP Llorens només té declarats dos comptes corrents i un Renault Clio, Fernández dos comptes corrents i un Peugeot Partner i Pàmies un pis al 50% i tres comptes corrents i una hipoteca al 50%.