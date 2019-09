La Cercavila del Masclet de Reus reparteix més de 300 litres en la nit més llarga

Les botes, igual que per Sant Pere, es van llançar buides i van habilitar-se un total de cinc punts on era possible recarregar el combinat

Actualitzada 25/09/2019 a les 09:27

La festa es trasllada al Santuari

La cercavila del Masclet va repartir ahir més de 300 litres de la barreja de vermut i Fantasia de Fruites en un nou format on, aquesta vegada, les botes que van ploure a la plaça del Mercadal estaven buides. El Col·lectiu del Masclet va optar aquest 2019 per instal·lar un total de cinc punts de distribució de la beguda, ubicats davant de cinc establiments del centre, on per un euro resultava possible omplir la bota o el got. La presidenta del Masclet, Alícia Hernández, explicava ahir que la decisió d’implantar aquest sistema ve donada per la voluntat «que tothom pugui accedir a beure Masclet», més enllà dels que atrapen a l’aire una de les botes. El canvi ja s’havia fet per Sant Pere i, ahir, un cop més, els més de 300 litres de Masclet van exhaurir-se.En total, es van llançar fins a 200 botes buides. El subministrament de Masclet s’oferia als locals del Déu N’hi Do, l’Absenta, el Teïna, l’Esquitx i l’Entremolles. Aquest replantejament també busca, de retruc, «controlar de millor manera la qüestió de la beguda pel que fa a menors» en una cita de la Misericòrdia que cada vegada atrau més públic familiar. Les botes es podien adquirir a la Botiga de la Festa amb anterioritat a l’inici de la cercavila.El crit de «volem Masclet!» va tornar a donar resultat aquest dimarts per obrir aquesta Vigília de Festa Major remullada amb la combinació més reusenca i va iniciar una cercavila que va recórrer el trajecte entre el carrer Metge Fortuny, d’Aleus, de Rosich, la Presó, les Peixateries Velles i el Mercadal.Tot i que la nit haurà estat, segur, molt llarga, les matinades de Misericòrdia compliran avui la funció de posar en marxa reusencs i reusenques. Des del campanar, al punt de les deu del matí, el Toc de Festa anunciarà la festivitat de Misericòrdia abans que doni inici la baixada del Seguici Festiu al Santuari. Després del dinar de Festa Major, les ballades, la missa, el ball de l’Àliga i els goigs de la Mare de Déu de Misericòrdia, el Ball de Diables de Reus promet la Baixada i la Carretillada més potents en el dia més esperat de l’any. Només avui, uns 170 diables cremaran al voltant de 6.000 carretilles.