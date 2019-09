El CMQ de Reus generarà un impacte de 2.000 persones al dia al carrer Sant Joan

Paradistes del Mercat Central i del Mercat de Marxants celebren el trasllat i preparen iniciatives per convertir aquest trànsit en clientela

Descomptes al pàrquing

«Consolidar» l’equipament

El trasllat del CMQ a dependències de l’antic Hospital comportarà, segons càlculs del govern, «un impacte de més de 2.000 persones diàries» circulant «per l’eix entre el carrer Sant Joan i el Mercat Central», tal com concreta el regidor de Salut, Òscar Subirats. La xifra resulta significativa pel fet que comerciants de la zona, marxants i paradistes del mateix Mercat han fet públiques en més d’una ocasió les expectatives que la localització dels serveis sanitaris a aquest nou enclavament ajudés a revitalitzar-lo. Les obres d’adequació de l’edifici on es reubicarà el CMQ ja s’han donat per finalitzades i «s’està ultimant la fase d’instal·lacions i iniciant el muntatge de l’equipament».El president dels paradistes del Mercat Central, Ildefons Vidal, valora que «fa anys que demanem que a l’edifici de l’antic Hospital se li donés un ús millor i que s’hi col·loqués alguna cosa que generés un flux de gent». L’activació del CMQ al carrer Sant Joan «pensem que serà beneficiosa, que implicarà un pas continuat de persones, i ara serà la nostra feina que aquestes persones entrin tant al Mercat com també als comerços del centre, on imagino que igualment es notarà el trasllat».En aquest sentit, Vidal explica que «compartirem l’aparcament amb el CMQ. Per a aquest pàrquing, estem oferint ja una hora gratuïta d’estacionament per 5 euros de compra al Mercat Central. Els usuaris del CMQ se’n podran veure beneficiats: potser, perquè els hi surti gratis l’hora d’anar al metge, entrar a fer un cafè, comprar la barra de pa, un grapat d’olives i un tall de carn i ja obtenen el tiquet de 5 euros». «Ara», detalla el president dels paradistes del Mercat Central, «estem estudiant fer un tiquet progressiu per premiar el client que compra més», entre algunes altres propostes que «estem coordinant amb l’empresa gestora, que és Reus Mobilitat i Serveis». «El que ha de fer l’Ajuntament és crear pols d’atracció de gent i el que toca als comerciants és saber captar-la i fer-la entrar», afegeix, i explica que «desitjàvem que tota aquesta zona tingués una vida nova i gràcies a això pensem que la podrà tenir».Al seu torn, Josep Gómez, el president de l’Associació de Marxants de la Província de Tarragona, precisa que l’estimació del govern de 2.000 persones més transitant diàriament entre el carrer Sant Joan i el Mercat, «és una molt bona notícia, no pot ser d’una altra manera», i concreta que «estàvem esperant que es posés alguna cosa aquí des que va marxar l’Hospital perquè allò va generar una baixada important de públic i, per tant, de les vendes».«L’augment d’activitat a la zona i la circulació de persones sempre hauria de repercutir, més o menys, en clientela», afegeix Gómez. El president de l’Associació de Marxants de la Província de Tarragona recorda que «constantment fem publicitat i realitzem activitats de promoció i la nostra campanya més forta és per Nadal», i diu que «parlarem amb Reus Mobilitat i Serveis perquè, quan hagi d’arribar el CMQ, la setmana abans o la setmana després, potser es pugui fer alguna acció conjunta amb el Mercat Central per incentivar que vingui gent».El regidor de Salut confia que la reubicació del CMQ a l’espai de l’antic Hospital «permetrà consolidar encara més l’equipament adreçat a la realització d’activitat d’atenció sanitària del sistema públic de salut i a través de mútues i privats». «En la nova etapa del CMQ», expressa Subirats, «aquest ha d’esdevenir un centre sanitari que treballi a multinivell al servei de la ciutadania en les àrees de l’atenció sanitària i la salut pública».