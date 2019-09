Centenars de reusencs gaudeixen de la Baixada del Seguici Festiu

Els diferents elements han ofert els seus balls fins arribar al Santuari de Misericòrdia

Un dels actes tradicionals amb més afluència és la Baixada del Seguici Festiu durant el dia de la Mare de Déu de Misericòrdia. Aquest dimecres, 25 de setembre, el passeig de Misericòrdia s'ha omplert de reusencs que han volgut veure als diferents elements festius en la seva màxima esplendor.A les onze del matí ha arrencat la Baixada fins al Santuari del Seguici Festiu reusenc. La tradicional marxa, encapçalada pel Ball de Pere Joan Barceló, fa el camí des de la plaça de la Pastoreta fins al Santuari de Misericòrdia, per honorar la patrona de la ciutat.El passeig de Misericòrdia s'ha omplert de gent per veure la Víbria, el Drac, els Nanos, el Lleó, el Basilisc, la Mulassa, els Gegants de Reus, el Carrasclet, el Ball de Pastorets, el Ball de Galeres, el Ball de Cavallets, el Ball de Cercolets, el Ball de Prims, el Ball de Valencians, el Ball de Bastons de l'Esbart Santa Llúcia, el Ball de Mossèn Joan de Vic, el Ball de Gitanes, el Cos de Bastoners de l'Orfeó Reusenc, els Xiquets, l'Àliga i la Banda Simfònica de Reus.En arribar al Santuari, els diferents elements han fet una ballada per celebrar el dia de la patrona davant del temple, tot i que també ha ofert les seves actuacions al llarg del passeig.A la tarda, tindrà lloc l'actuació castellera dels Xiquets de Reus, la Baixada dels Diables, les ballades dels elements a la plaça del Santuari, el Ball Solemne de l'Àliga dins el temple, la Carretillada i el piromusical de comiat.