Mor una turista britànica per una parada cardiorespiratòria a l'Aeroport de Reus

La dona s'ha començat a trobar malament de camí cap a l'aeròdrom

Actualitzada 24/09/2019 a les 21:27

Una dona britànica de 67 anys ha mort aquesta tarda a l'Aeroport de Reus, segons ha informat el Diari de Tarragona. La turista ha començat a trobar-se malament de camí cap a l'aeròdrom i ha estat quan es trobava a l'aparcament quan ha tingut que ser atesa pel SEM.L'anglesa hauria patit una parada cardiorespiratòria i quan han arribat els serveis sanitaris no han pogut fer res per salvar-li la vida. Un infermer alemany, que es trobava a les instal·lacion, ha estat el primer en ajudar a la dona fins que han arribar els sanitaris. Aquests han continuat la reanimació amb un desfibril·lador però no han pogut fer res.