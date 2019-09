La família desnonada de Raseta de Sales de Reus 'recupera' un pis buit d'un banc

Benestar manté que se’ls va oferir un «pis d’inclusió» i es treballa en el cas

Actualitzada 24/09/2019 a les 12:15

El matrimoni amb tres fills que, el 5 de setembre, va ser desnonat d’un pis al carrer Raseta de Sales ha «recuperat» un habitatge «buit i propietat d’un banc» i s’hi ha instal·lat aquest cap de setmana, després d’haver viscut en una fonda durant gairebé 20 dies, tal com detallen des de la PAH, on indiquen que «continuen buscant un pis de lloguer que s’ajusti al que poden pagar». Sandra Casanova, membre de la Plataforma, explica que «l’administració no compleix la llei 204/2015 i no dona una alternativa habitacional, i l’opció que ens queda és recuperar habitatge», i diu que «la família no podia continuar vivint a una pensió, això no és una solució, i fins que no hi hagi un parc per a famílies vulnerables obrirem pisos».«Hi ha un munt de pisos buits a les ciutats, de qualsevol banc, i no es fa cap negociació per obligar els bancs a cedir-los a la Generalitat per tal de donar-los a famílies amb vulnerabilitat», detalla Casanova, que recorda que la família havia viscut de lloguer durant 12 anys, fins que pel mal estat del pis hauria passat a abonar només una part de les mensualitats.La regidora de Benestar Social, Montserrat Vilella, explica que «estem treballant amb aquesta família. La setmana passada se’ls va oferir un pis d’inclusió i ara hem sabut que n’estan ocupant un». «Desaprovem aquesta pràctica il·legal que contribueix a dificultar encara més que les famílies puguin trobar un pis de lloguer, ja que generen desconfiança en els propietaris i en el veïnat», conclou Vilella. La PAH reclama una alternativa habitacional estable.