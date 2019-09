L'SGAE realitza visites «agressives» a comerços de Reus i de la costa

El Tomb de Reus respon dubtes dels seus associats sobre l’ús de la música i Pimec prepara un informe de «botigues afectades»

Desconcert al sector

Sis cops al mateix local

La Societat General d’Autors i Editors (SGAE) ha estat portant a terme, aquest estiu, visites «de pressió» a comerços de Reus, les quals «van generar una certa inquietud entre els botiguers, que volien saber què havien de fer i què no quan les rebien», explica la presidenta d’El Tomb de Reus, Gemma Molné. L’entitat comercial va programar a l’agost, coincidint amb què «l’SGAE va tornar a apretar fort», una «jornada a través de Pimec, perquè som associats i els ho vam demanar» on, entre altres qüestions, «vam tocar el tema de la música als locals comercials».Molné detalla que «vam pensar que era bo que algú que conegués exactament com funciona aquest tema en l’àmbit de les botigues ens ho expliqués» perquè els comerciants «ens demanaven fins a quin punt les amenaces eren o no eren certes». El president de Pimec Comerç de Tarragona i Província, Florenci Nieto, explica que la mateixa situació s’ha donat «a més de Reus, també a establiments de Cambrils i de Salou» durant l’època turística i que es tracta de «visites agressives, que no tenen cap mena de respecte». Per això, Pimec «està preparant una relació de comerços afectats per fer-la passar pels nostres serveis jurídics i enviar-la a l’SGAE».«És una agressió constant contra el comerç», valora Nieto, que lamenta que aquestes visites van acompanyades «d’amenaces que aixecaran actes o que multaran, sense haver donat prèviament cap informació sobre ni tan sols què és l’SGAE o quina és la seva funció». «Estem rebent moltes trucades de botiguers desconcertats, que no saben què han de fer», afegeix, i diu que «aquestes persones entren dins els comerços i expliquen que tenir música a l’establiment implica haver de pagar uns cànons i que, si s’associen a l’SGAE i els hi fan una pòlissa, en lloc de pagar una multa o quantitats desorbitades, tenen automàticament uns descomptes brutals». «És com una imposició: o t’associes amb mi o tindràs problemes. Doncs, escolta, parlem-ne», precisa el president de Pimec Comerç de Tarragona i Província, que apunta que «som conscients que l’SGAE té a veure amb la propietat intel·lectual, i hi estem d’acord perquè per això Pimec té un conveni amb ella», el qual permetria arribar a preus especials en aquest àmbit, «però les coses es poden fer de moltes maneres».Per això, Pimec està «recollint tota aquella visita indesitjable per part de persones que no sabem exactament quina és la seva obligació per fer-los saber que podem parlar del mateix però d’una manera molt més educada, amigable, propera i explicant la finalitat de la seva presència». Amb tot plegat, «farem un informe vinculant, ho comunicarem a l’SGAE i arribarem a un acord sobre què s’ha de pagar i el que inclou el pagament, en consens amb tot el nostre teixit associatiu i preservant els drets i els deures de tothom».Sobre si les visites se centren a Reus, Cambrils i Salou per tractar-se de punts on no s’aplica la regularització de l’ús de la música, Nieto concreta que «no, pensem que simplement van a veure què hi poden trobar». Els comerços que no s’ajusten a la legalitat, diu el president de Pimec Comerç de Tarragona i Província, ho fan «per desconeixement, no amb cap malícia».Durant l’estiu, «hi ha botigues que ens diuen que han tingut fins a quatre, cinc o sis visites», expressa Nieto, que manté que fins ara, «ningú ens havia comunicat que hi haguessin inspeccions d’aquest tipus. Abans no venien».La xerrada d’El Tomb de Reus per als seus associats, que va celebrar-se a l’espai de la Cambra de Comerç el passat 18 de setembre, va servir per aclarir dubtes sobre el marc legal respecte els drets d’autor i altres qüestions d’interès normatiu.