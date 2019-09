L'ascensor de l'estació de tren de Reus torna a funcionar després de més d'un mes

L’aparell va estar inoperatiu des del 2 d’agost fins a principis de setembre quan van poder arreglar-lo

Treballen en un teleindicador

L’ascensor de l’estació de tren ja torna a funcionar després d’estar inoperatiu des de principis d’agost fins al setembre. Aquest és l’ascensor principal de l’estació, el que dona servei a les vies 1, 3, 5 i 7 i, per tant, el que utilitzen més persones al llarg del dia. Des d’Adif detallen al Diari Més que «tan aviat va arribar la peça, els operaris es van posar a treballar per reparar l’avaria». Això va ser a principis d’aquest mes de setembre. En concret, segons fonts d’Adif, «l’ascensor està operatiu des del dia 7». Així doncs, l’ascensor principal de l’estació de tren va quedar inutilitzat des del 2 d’agost fins al 7 de setembre, tal com expliquen les fonts consultades.Això suposa que en plena campanya turística, tots aquells que requerien el seu ús van haver d’utilitzar les escales, ja anessin carregats amb maletes, portessin un cotxet o tinguessin problemes de mobilitat. Si l’ascensor no s’ha pogut arreglar abans és, tal com argumenten des d’Adif, perquè «la peça havia d’arribar de fora d’Europa perquè a Espanya ens havíem quedat sense estoc». L’empresa recorda que «ja vam comunicar en més d’una ocasió que es tractava d’un servei públic i urgent però no podíem fer res més que esperar la peça que ens faltava». En concret, aquesta peça va arribar la primera setmana de setembre, provinent de «l’extrem orient», i quan la van tenir aquí van començar a treballar per tornar a fer funcionar l’ascensor. Ara, aquest problema ja està solucionat, però encara en queda un altre pendent de resoldre’s que també es va espatllar per unes dates similars.Aquest problema fa referència a un dels panells indicatius que es troba en una de les andanes centrals de l’estació. El teleindicador també fa temps que està espatllat i des d’Adif argumentaven que «la peça, com la de l’ascensor, també venia de fora d’Europa». Ara, segons apunten des de l’empresa, els operaris ja estan treballant en aquesta avaria, tot i que no volen donar cap data de termini, ja que «hem d’assegurar-nos que la peça que ens han portat és la correcta perquè si no ho és, haurem de tornar a demanar-la i no sabem quan es pot allargar això». Amb tot, remarquen que ja estan treballant per solucionar aquest problema que «no és tan greu com el de l’ascensor però també el volem resoldre tant aviat com sigui possible».Ara per ara, aquest panell electrònic continua apagat i això fa que els usuaris, quan ja es troben a l’andana en qüestió, no sàpiguen si el tren s’endarrereix o si segueix els temps establerts i tampoc comprovar que realment estan a l’andana que els pertoca. Amb tot, és una avaria menor en comparació a l’ascensor perquè, a l’entrada de l’estació, el panell gran sí que indica sense problemes tota la informació corresponent a les arribades i les sortides dels diferents trens. Així doncs, després d’aconseguir solucionar el problema principal de l’estació, el de l’ascensor inoperatiu, Adif afronta ara l’avaria que deixa inutilitzable un dels teleindicadors de les andanes centrals de l’estació de tren i que va aixecar les queixes d’alguns usuaris més habituals d’aquesta infraestructura.