USITAC reclama que s'obrin les 58 places que té Horts de Miró

El sindicat exigeix que totes siguin conveniades

Actualitzada 23/09/2019 a les 12:19

USITAC celebra que el ple hagi aprovat, aquest divendres, el conveni de col·laboració entre Generalitat i Ajuntament per la futura obertura de la residència d’Horts de Miró. Però reclama que l’equipament posi en marxa «el total de les 58 places de què disposa, més 20 places de centre de dia» en lloc d’activar-ne d’inici només 29, tal com està previst. El sindicat exigeix que totes les places d’Horts de Miró siguin conveniades igual que ho seran aquestes 29, i es pregunta «com és que no es posa una data concreta a l’obertura» de l’edifici «si és que ara ja està tan clar que s’obrirà». Des d’USITAC registraran avui una carta adreçada al conseller de Treball, Afers Socials i Famílies, Chakir El Homrani, on recorden que «han passat 7 anys, 84 mesos o 2.555 dies» entre la inauguració del CAP Horts de Miró, que va produir-se el 12 de setembre de 2012, i l’aprovació del conveni, aquest passat divendres. I demanen «quan es pensen atorgar» les places de la residència. «Des de setembre de 2012 fins a data actual, quantes peces de residència s’han atorgat a Catalunya sense que se n’hagi autoritzat cap a Horts de Miró? Aquí hi ha hagut un greuge envers aquesta residència, segons considerem, per desconeixement d’aquesta construcció o bé perquè aquesta va quedar en l’oblit per part de l’administració», detalla USITAC en la seva carta. «És molt possible que, a vostès, això els soni a cant celestial, doncs el seu estatus social els permet dur els seus progenitors a residències privades en cas de necessitat, però no tothom a Catalunya té la sort que poden tenir vostès», afegeix el sindicat en l’escrit, el qual avisa que «a dia d’avui, acumulem dos anys i mig de lluita perquè es dugui a terme aquesta obertura, i lluitarem els que facin falta, fins que aquesta residència funcioni al 100% de la seva capacitat, i les nostres paraules no són de les que cauen en l’oblit o se les endú el vent». El sindicat considera que l’aprovació del conveni que hauria de desencallar la posada en marxa de la residència d’Horts de Miró «reflecteix que la nostra lluita, al final, ha valgut la pena». El ple també va aprovar fer els tràmits necessaris per possibilitar l’efectiva realització de les prestacions derivades del conveni, com ara articular l’encàrrec amb la Fundació Educativa i Social de la gestió de l’equipament. L’obertura de la residència i del centre de dia comportarà la contractació d’una vintena de professionals de diferents especialitats, segons precisen des de l’Ajuntament.