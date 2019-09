Un Seguici casolà i en miniatura per la 6a Trobada d'Elements Fets per Tu

Prop de 500 nens reinventen gegants, bèsties

i balls en una cita de rècord on la pluja no va faltar

Actualitzada 22/09/2019 a les 21:35

Gairebé 500 nens i nenes, xifra rècord en la sisena edició de la Trobada d’Elements Fets per Tu, van treure a passejar ahir pels carrers del centre els seus particulars gegants, bèsties i balls en una tarda que va arrencar mirant al cel i va acabar passada per aigua. Tot i l’intens xàfec que va caure tot just deu minuts després d’iniciar la cercavila, i que va allargar-se durant pràcticament mitja hora, la pluja va donar una treva perquè la ballada final no es desprogramés i els més valents la gaudissin. I va permetre, cap a dos quarts de vuit, que hi esclatés la festa.Alguns esperaven arrecerats sota els porxos de la plaça, altres havien hagut de buscar aixopluc en algun punt del recorregut, però tots preparaven des de mesos enrere, de ben segur, aquesta cita que dona lloc a un seguici fet de cartró, paper, tela, tota la il·lusió possible i algun cop de mà dels de casa. La Trobada d’Elements Fets per Tu ha anat creixent en integrants des que Canal Reus TV la posés en marxa, sis anys enrere. Ahir, n’hi havia que s’incorporaven per primer cop a la festa –alguns, fins i tot, encara en braços dels seus pares; i alguns pares que també es van animar a crear el seu element– i també els que repetien, cada vegada més grans i amb creacions més elaborades. Lleons, gegants, carrasclets, diables, nanos i dracs a petita escala van poder lluir-se en un acte que ja s’ha convertit en fix al programa de Misericòrdia. No va faltar, tampoc, l’Aula de Sons, que va posar el ritme a l’esdeveniment malgrat la pluja. Amb l’etiqueta #FandelSeguici, tots els participants d’aquesta curiosa cercavila van poder pujar ahir a les xarxes les fotografies dels moments més especials i divertits d’aquest certamen, i mostrar-los al món.