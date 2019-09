Un grup de manifestants talla les vies del tren a Reus

Els participants denuncien les detencions a membres dels CDR que ha fet la Guàrdia Civil aquest matí

Actualitzada 23/09/2019 a les 21:51

Un grup de manifestants ha tallat les vies de tren a l'estació de Reus. Es tracta dels particpants a la manifestació que han convocat aquesta tarda els CDR del Camp de Tarragona per denunciar les detencions que ha fet aquest matí la Guàrdia Civil en un operatiu contra els CDR.Les manifestacions estan previstes per les 20 hores a la plaça Prim de Reus i a les 20.45 a la plaça Alfons de Tortosa. A Tarragona, en canvi, havien convocat una xiulada a les 19 hores a la plaça de les Cols.Els concentrats en la manifestació de Reus s'han dirigit cap a l'estació de la ciutat on han tallat la circulació de la línea envaint les vies.Els nou membres dels CDR detinguts estan sent investigats per delictes de rebel·lió, terrorisme i tinença d'explosius, segons ha informat la fiscalia de l'Audiència Nacional (AN) en un comunicat. Segons el ministeri públic, els detinguts preparaven «projectes terroristes amb fins secessionistes» i justifica l'operatiu de la Guàrdia Civil, ordenat pel jutjat d'instrucció 6 de l'AN, davant la «certesa» que els acusats pensaven actuar entre l'aniversari de l'1-O i l'anunci de la sentència del Tribunal Suprem.