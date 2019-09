Tanquen una desena de parcs de Reus per les nits per combatre l'incivisme

La Federació d’Associacions de Veïns aprova la decisió però creu que «el problema real no s’ha tractat i cal posar-hi solució»

Actualitzada 22/09/2019 a les 21:50

Una desena de parcs de la ciutat es tanquen cada nit per combatre l’incivisme i evitar així que persones hi accedeixin i pertorbin el descans dels veïns més pròxims a les zones.En concret, l’Ajuntament tanca cada nit 9 parcs i places. El primer en tancar-se va ser el Sant Jordi, seguit per Mas Sabaté, Mas Miarnau, Mas Vilanova i, posteriorment, el del Ferrocarril, Mas Iglesias i Mas Carandell. Finalment, des de fa exactament un mes també es tanca el parc de la Festa Major, també a Mas Vilanova, i la remodelada plaça d’Àngel Guimerà. A banda, s’està pendent de les obres que han d’establir les respectives tanques al voltant el parc del Seguici Festiu, a Mas Vilanova, un projecte dels Pressupostos Participatius 2018 que, tal com detallen des de l’Ajuntament, encara no s’ha començat a executar.La decisió de tancar els parcs va néixer de les diferents reclamacions veïnals perquè durant moltes nits, especialment a l’estiu, alguns d’aquests espais públics s’omplen de persones que ocasions algunes destrosses dins el parc i també al seu voltant i, sovint, els deixen en mal estat amb molta brossa per terra. Des de la Federació d’Associacions de Veïns de Reus (FAVR) es mostren satisfets amb aquesta mesura perquè s’ha acabat l’incivisme. «La veritat és que ara s’ha millorat molt, la gent no respecta els parcs i el fet de tancar-los ha evitat que segueixin produint-se problemes durant les nits», explica el president de la FAVR, Marcos Massó, qui afegeix que «el problema ve perquè la gent vol passar-s’ho bé i com no tenen aquest espai o estan molt lluny doncs van als que veuen més a prop».«El problema és aquest», continua Massó, «no és un tema que s’hagi tractat massa i hem de buscar solucions», detalla el president de la FAVR, qui argumenta que «tampoc podem començar a tancar-ho tot perquè així garantim la seguretat, convertiríem la ciutat en una muralla on quedessin els bons a dins i els dolents a fora», és per això que Massó no creu que s’hagin de tancar tots els parcs de la ciutat.Tot i aquesta desena de parcs que es tanquen cada nit, encara en queden alguns oberts les 24 hores en els quals també es produeixen alguns conflictes. Aquests, segons detallen des de la FAVR, serien els de Sant Josep Obrer i una petita zona de Mas Iglesias. «Aquí ja ens tanquen el parc gran, però queda un petit racó que ens agradaria que tanquessin perquè han d’instal·lar-hi un gimnàs a l’aire lliure i és una zona que els animals sempre embruten molt», detalla el president de l’Associació de Veïns El Roserar, de Mas Iglesias, Francesc Jornet, qui afegeix que «el regidor de Via Pública, Hipòlit Monseny, i ens va dir que no hi hauria cap problema en fer-ho».Els horaris de tancament dels parcs varia en funció de la temporada de l’any però el d’obertura sempre és cap a les 8 del matí. Durant els mesos d’estiu –juny, juliol i agost–, aquests espais es mantenen oberts fins a les 22 h. Del novembre al març, es tanquen a les 20 h. i la resta de mesos, d’abril, maig, setembre i octubre, l’horari és des de les 8 del matí fins a les 21 h. Així doncs, aprofitant que a l’estiu fa més bon temps i hi ha més hores de sol, els parcs resten oberts més hores.