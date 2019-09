La nova programació del Teatre Fortuny comptarà amb 17 espectacles i 21 representacions

'Annie' i 'Jekyll & Hyde' donaran el tret de sortida el pròxim cap de setmana

Cicle Grans Mestres

Els musicals Annie i Jekyll & Hyde donaran el tret de sortida el pròxim cap de setmana a la temporada del Consorci del Teatre Fortuny. Aquest inclou el Cicle Grans Mestres que, per a aquest pròxim trimestre, inclou dues actuacions el dia 1 d'octubre i el 5 de novembre.En total s'han programat 17 espectacles diferents i 21 representacions per a tots els públics. Les activitats s'han presentat aquest dilluns dia 23 de setembre al matí, amb l'assistència del regidor de Cultura de l'Ajuntament, Daniel Recasens; el gerent del Consorci del Teatre Fortuny, Josep Margalef, i el director artístic del Cicle Grans Mestres, Francesc Cerro.Les entrades per a tota la programació ja estan a la venda a la taquilla del mateix teatre o a la web teatrefortuny.cat La primera de les actuacions del Cicle Grans Mestres serà el dimarts 1 d'octubre, a les 21 hores, amb l'actor Joan Carreras que protagonitzarà La nit en què dèiem Txèkhov. L'apartat audiovisual anirà a càrrec d'Ivó Vinuesa i, en aquesta ocasió, hi intervindrà com a veu en off el també l'actor Jordi Francesch.La segona actuació serà el dia 5 de novembre, amb Sessió golfa, a càrrec de Belén Fabra i Arnau Puig. Les entrades tenen un preu únic de 15 euros.