Evitar que vianants saltin la mitgera de Bellissens comporta la creació d'una altra rotonda

L’obra, prèvia a la ubicació d’un semàfor i un pas, no s’ha fet «per qüestions pressupostàries»

Actualitzada 22/09/2019 a les 21:19

Mocions i precs

Construir una altra rotonda a Bellissens és una condició necessària, segons el plantejament del govern local, per poder-hi ubicar un nou semàfor amb pas zebra que posi fi a una escena perillosa i quotidiana: persones travessen a peu, cada dia, esquivant els vehicles que circulen per la carretera de Bellissens i saltant la mitgera que separa els quatre carrils de què disposa la via, per passar de les Urgències de l’Hospital Sant Joan cap al Tecnoparc i a la inversa. La rotonda «generaria la zona de creuament per posar-hi una connexió entre Mas Pellicer, Urgències, els establiments al voltant del Tecnoparc i FiraReus» i regular, així, un flux de vianants que s’està produint igualment de facto.Mobilitat ha elaborat un estudi sobre les opcions per aquest punt concret i l’ha traslladat al departament d’Urbanisme de l’Ajuntament. Instal·lar únicament el semàfor i el pas de vianants no és possible «perquè es tracta d’una via ràpida». La rotonda, però, facilitaria una reducció de la velocitat dels vehicles prèvia a la col·locació d’aquesta senyalització lluminosa. La seva execució «té un cost important» i «per qüestions pressupostàries, encara no s’ha fet», tal com detallava divendres, en el transcurs de la sessió de ple d’aquest setembre, la regidora de Seguretat Ciutadana, Dolors Vázquez.Vázquez responia així a un prec del grup municipal de Cs, encapçalat per Débora García, que reclamava al govern el compliment d’una moció aprovada per unanimitat el 23 de gener de 2017 en aquest sentit i recordava que mantenir la situació tal com es troba «posa en risc la integritat de vianants i conductors». «El carril bici i les voreres existents no solucionen el problema de connexió d’un costat i l’altre de la T-315», apuntava García, que recordava que «l’Ajuntament ha de vetllar per la seguretat de les persones i pel futur del comerç», en relació als establiments del Tecnoparc. La rotonda, segons precisava la regidora de Seguretat, «afectaria les voreres dels carrers Uruguai i Nicaragua» i ajudaria a alentir el trànsit per possibilitat la instal·lació del semàfor. Un dels punts de la moció, tal com va quedar aprovada, especificava que el semàfor s’instal·lés «abans de juny» de 2017, a l’espera de la fórmula que proposés l’informe de Mobilitat i que ara es concreta en una rotonda. La CUP també havia presentat temps enrere un prec en aquest sentit.Entre les persones que travessen per aquí, n’hi ha que porten bosses de la compra i algunes que, fins i tot, salten amb la bicicleta en braços o amb maletes. El pas zebra més proper es localitza a la rotonda de l’Hospital, pròxim a la zona de Mas Pellicer però més allunyat de les Urgències i del Tecnoparc, i no tots el fan servir. Fonts municipals consultades sobre aquesta situació fa algunes setmanes qualificaven d’«acte d’imprudència i d’incivisme per part dels vianants» la conducta de travessar la carretera per llocs no condicionats i saltar la mitgera i detallaven que, en la seva majoria, es tracta d’«usuaris de l’Hospital que busquen aparcament al Tecnoparc». Per això, esperaven que «el canvi de gestió i els nous preus públics de l’aparcament de l’Hospital, i l’arranjament de l’àrea d’aparcament» de terra, «han de contribuir a resoldre aquesta situació».