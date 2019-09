El Lleó Petit de Reus ja forma part del patrimoni de la ciutat

L'Ajuntament ha acollit aquesta tarda l'acte de lliurament

L'Ajuntament de Reus ha acollit aquest dilluns a la tarda la Donació del Lleó Petit a la ciutat. L'acte, que s'ha fet al Saló de Plens i ha estat presidit per l'alcalde, Carles Pellicer, acompanyat per la vicealcaldessa, Noemí Llauradó, i altres regidors del consistori. Hi ha pres part Josep Lluís Rius, cap de colla del Lleó i del Lleó petit, i també el cantant Fito Luri, que els ha dedicat una cançó. L'acte ha finalitzat amb el ball del Lleó Petit.La donació ha inclòs la signatura d'un document en el qual l'Associació de Portadors del Lleó de Reus i l'Ajuntament manifesten la voluntat i compromís que l'element passi a formar part del patrimoni etnogràfic, artístic i cultural municipal.