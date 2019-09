Comença la setmana pel clima a Reus

El moviment Fridays For Future Reus va arrencar divendres la setmana pel clima amb un acte a la plaça de Prim

Actualitzada 22/09/2019 a les 09:55

La setmana que ve continuaran les accions

Amb l'arribada de la marxa crítica a la plaça de Prim, després de recórrer els carrers de Reus amb bicicletes, patins i patinets, Fridays For Future Reus començava divendres l'acte celebrant la declaració d'emergència climàtica. Durant el matí, a l'Ajuntament de Reus, es va aprovar per majoria la moció impulsada pel col·lectiu reusenc i altres entitats ecologistes de la ciutat.Tot seguit van agrair als ciutadans que havien assistit a les 13 concentracions setmanals realitzades els darrers divendres i van convidar a seguir participant-hi de manera activa. De fet, fa unes setmanes es va crear un grup de Teachers For Future (Mestres pel Futur), i el moviment reusenc anima a iniciar-ne d'altres, per exemple començos pel clima o avis pel clima.Després de llegir el manifest, l'activista vilaplanenc Xavier Juanpere, va fer una xerrada sobre la situació climàtica, social i política actual. Juanpere va parlar sobre les responsabilitats de l'estat medioambiental i de les seves desigualtats al món a causa de les guerres pel petroli i matèries primes. A més, va encoratjar les noves generacions i també les més veteranes per lluitar pel planeta, sense excuses, per combatre aquells que volen destrossar-lo.Finalment, l’Aïda Pitarch, mestra de l’Escola Mare Molas, va interpretar la cançó Imagine de Jonh Lennon per tal de reivindicar que és possible un món en pau i també amb justícia climàtica.Dilluns, 23 de setembre a les 6 de la tarda, la seu del Gepec (c/ Prat de la Riba, 18, pis 2n) acollirà un taller de cartells per la vaga. Dijous es farà una projecció del documental Tirar, comer, tirar al casal de les Dones (Plaça de la Patacada, 9). Finalment, divendres 27, dia de la vaga internacional pel clima, Fridays For Future reus s'adhirà a les concentracions de Tarragona i Barcelona.