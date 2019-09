Els actes previstos pel Dia Mundial de l'Alzheimer es faran ales 17.30 hores a la plaça Evarist Fàbregas del Pallol

Aquest matí la ciutat de Reus havia programat diversos actes per Misericòrdia que s'han vist alterats per culpa de la pluja com el Vermut Rumbero i el II Concurs de Paelles. Els actes previstos pel Dia Mundial de l'Alzheimer es faran ales 17.30 hores a la plaça Evarist Fàbregas del Pallol.Des de l'Ajuntament però, asseguren que els actes previstos a la tarda segueixen en peu. Avui dissabte hi ha la Diada Castellera a la plaça Mercadal i a les 18 hores la Cercavila del Canó seguida pel correfoc que passejarà pel centre de la capital del Baix Camp.