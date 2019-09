L'Associació Síndrome de Down de Tarragona presenta el Calendari Solidari 2020

Aquest any les imatges estan realitzades a l'empresa Solarca, S.A. de la Selva del Camp

Actualitzada 21/09/2019 a les 16:57

Ahir divendres a l'Auditori-Teatre Sala Santa Llúcia de Reus l'Associació Síndrome de Down de Tarragona va presentar el Calendari Solidari 2020. Aquest any les imatges que il·lustren aquest calendari estan realitzades a l'empresa Solarca, S.A. de la Selva del Camp.L'acte va ser presidit per Montserrat Vilella de la regidoria de Benestar Social de l'Ajuntament, Xavier Sanmiguel President de l'Associació o dos usuaris van explicar com ha estat el procés d'elaboració d'un clanedari com aquest.