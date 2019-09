Veïns de la plaça de les Oques de Reus reclamen el trasllat dels busos interurbans

Pateixen cada dia soroll i fum dels vehicles i apressen a fer la reubicació de parades que el govern va prometre iniciar al juliol i que no està en marxa

Veïns de la plaça de les Oques apressen l’Ajuntament de Reus a executar el trasllat de les parades de bus interurbà cap a la nova ubicació projectada a l’àrea blava de davant de la Biblioteca Xavier Amorós. Estan «farts» de patir el «soroll i el fum» que generen els vehicles, que sovint aprofiten l’aturada en aquest punt per «esperar i reajustar-se a l’horari de les rutes o per fer descansos». També dels episodis d’«incivisme» en què desemboca l’elevat trànsit de passatgers, que «han arribat a trucar al timbre de consergeria per demanar si aquí hi havia un lavabo».Almenys quatre comunitats d’edificis que donen a aquesta plaça han estat mantenint converses, en els darrers temps, per mirar de coordinar-se en el diàleg amb l’Ajuntament i accelerar el canvi de localització. Des d’un dels pisos del número 5 pengen, des d’ahir al matí, dues pancartes on pot llegir-se «bus urbà i prou!» i «fora busos».La important quantitat d’autobusos que ofereixen servei amb parada a la plaça dóna lloc a acumulacions de vehicles i provoca que no sempre se cenyeixin a l’espai delimitat per deixar i recollir usuaris. De vegades, «els conductors baixen per uns minuts, a fer un cafè o qualsevol cosa, i els deixen sols i al mig». Això, de retruc, porta problemes de circulació i «clàxons». Efectivament, el soroll des dels pisos és molt perceptible.El veïnat havia mantingut anteriorment alguna reunió amb representants del consistori on «ens van atendre i vam rebre un bon tracte» però es cansen d’esperar el trasllat, l’inici del qual el govern de Reus havia anunciat per aquest passat mes de juliol i que encara no ha començat a materialitzar-se.La problemàtica s’ha anat intensificant amb el pas del temps per la millora en les connexions d’autobús al territori, que hauria implicat un increment de les freqüències –i llavors més pas de vehicles per aquí–, i la situació és molesta «també a les nits». «Des de casa sentim fins i tot cantar sevillanes», explica al Diari Més un dels veïns de la zona, que indica que en alguna ocasió «ens trobem que hi ha qui ha fet les seves necessitats al carrer o a l’entrada d’algun pàrquing». «A Reus hi ha l’inconvenient que l’estació de bus està molt allunyada de la de tren», explica, i diu que la plaça de les Oques «funciona com ho faria una estació però no ho és».Els veïns entenen que a aquest espai cèntric de la ciutat hi hagi parades de bus urbà, «que funciona d’una altra forma, no fa aquestes esperes i no genera tant de soroll», i és per això que no les rebutgen. En total, a les Oques hi ha uns cinc punts d’aturada d’autobusos, entre urbans i interurbans, que tenen ús diari i en cap de setmana.Al febrer, el govern de Reus va presentar públicament el projecte de reubicació de les parades de bus interurbà de les Oques, que consistia en traslladar-les a un espai dins l’àrea blava que hi ha davant de la Biblioteca Xavier Amorós, i va anunciar l’inici de les obres per al passat mes de juliol. Un 40% de les places de zona blava s’hauria d’anul·lar per fer lloc als autobusos.Fonts de Territori consultades a finals de juliol, sense que s’haguessin iniciat els treballs, detallaven que la Generalitat tenia diàleg obert «amb l’Ajuntament de Reus per tal de poder saber on s’haurien de col·locar els nous pals de les parades». Territori ja havia estat realitzant proves de viabilitat del futur recorregut fent-hi passar alguns autobusos. En aquell mateix moment, fonts municipals apuntaven que «s’estan mantenint converses amb la Generalitat» i que «es treballa per tenir el projecte definitiu», el qual llavors encara no es trobava completat. Ahir, des de l’Ajuntament de Reus precisaven que «el projecte ja ha estat enllestit i s’ha entregat», a l’espera de portar a terme una nova trobada amb la Generalitat.