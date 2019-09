Transavia elimina la connexió amb Amsterdam i no volarà a Reus el 2020

L’aerolínia justifica la decisió perquè «l’Aeroport de Schiphol està totalment ple» i aquesta ruta «no ha estat funcionant prou bé»

Actualitzada 20/09/2019 a les 08:23

La cinquena en usuaris

Pobeda i Nordwind

Transavia posarà fi a la connexió Reus-Amsterdam Schiphol el 26 d’octubre i no tornarà a programar operacions a l’Aeroport de Reus el 2020, tal com concreten fonts de l’aerolínia al Diari Més. Les mateixes fonts detallen que la companyia ja «no oferirà vols entre Reus i Amsterdam el pròxim estiu» i precisen que «s’ha decidit cancel·lar la ruta perquè l’Aeroport de Schiphol es troba ara completament ple i l’única manera de créixer i millorar els nostres enllaços és reduir els vols de rutes que no funcionen tan bé». Aquesta que Transavia va recuperar l’estiu de 2017 i havia mantingut fins ara «malauradament no ha acabat de funcionar prou bé».El present 2019, l’aerolínia va començar a operar vols a Amsterdam a l’abril i ha estat l’única en oferir aquesta destinació, que consistia en una ruta regular i permetia comprar bitllets tant des de Reus com des d’Amsterdam. Entre el 20 d’abril i el 8 de juliol, va programar dos vols setmanals –dimecres i dissabte–; del 9 de juliol al 24 d’agost feia tres vols a la setmana –dilluns, dimecres i dissabte– i entre el 25 d’agost i el 26 d’octubre n’ofereix, de nou, dos en dimecres i en dissabte. A més de la connexió de Reus, Transavia hauria descartat també tornar a programar enllaços entre l’Aeroport de Schiphol i els d’Hèlsinki, Katowice, Tirana i Sofia.Segons dades d’Aena, Transavia és enguany la cinquena companyia pel que fa a volum de passatgers a l’Aeroport de Reus entre gener i agost. En detall, ha traslladat un total de 13.141 usuaris en la ruta amb Amsterdam, el gruix dels quals s’ha concentrat al juliol –fins a 3.579 viatgers– i l’agost, quan en va transportar 3.709. Per davant de Transavia hi ha Ryanair, Jet2, TUI i Thomas Cook.Amb la seva tornada a Reus en la campanya turística de 2017, Transavia recuperava un aeroport on havia programat vols per darrera vegada una dècada enrere. Al moment de fer l’estrena de l’enllaç Reus-Schiphol, des de la companyia sospesaven ampliar les rutes amb la capital del Baix Camp i condicionaven els moviments als resultats que s’obtinguessin amb la ruta a Amsterdam. Els resultats, finalment, i segons precisen ara fonts de Transavia, no haurien estat prou positius com perquè Reus no quedés inclosa en el llistat de connexions amb Schiphol de què l’aerolínia ha decidit prescindir. Caldrà esperar per veure si l’adéu de Transavia significa que l’Aeroport de Reus deixi de volar a Amsterdam o si alguna altra companyia recull el testimoni i programa, per a l’estiu vinent, la mateixa destinació.La determinació de l’aerolínia de retirar la seva aposta per Reus se suma, per exemple, a la de la russa Pobeda, que aquesta campanya d’estiu no va programar la ruta regular amb Moscou que havia inaugurat l’any 2017 i que el 2018 també oferia. I a la marxa de la també russa Nordwind, que a mitjans de juliol va decidir retallar l’enllaç amb Sheremetyevo –el qual inicialment preveia allargar fins el dia 26 d’octubre– i abandonar l’Aeroport de Reus per «raons operatives». Els vols que fins llavors no s’havien operat es van cancel·lar.L’Aeroport de Reus va tancar el passat mes d’agost amb 196.893 passatgers, un 6,4% més que en el mateix mes de 2018, i ha assolit els 783.720 des d’inicis de 2019, fet que suposa un increment del 2,9% respecte al mateix període de l’any passat. Pel que fa al nombre d’operacions, durant el mes passat l’Aeroport de Reus va sumar un total de 1.785 moviments d’aeronaus, el que suposa un creixement del 5,8% respecte a l’agost de 2018. D’aquesta manera, la xifra total de vols operats des de principis d’any arriba als 12.419, que són un 9,7% més que en els vuit primers mesos de l’any 2018.