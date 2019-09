Reus lliura la Medalla de la Ciutat, «un petó i una abraçada» a Àngels Ollé

Els Guardons de la Ciutat reconeixen a títol pòstum la tasca de la pedagoga i distingeixen vuit entitats i persones que «obren diàleg amb el món»

Actualitzada 20/09/2019 a les 09:35

Mencions Honorífiques

La dona «valenta, activa i compromesa» que va ser Àngels Ollé, escriptora i pedagoga que «va triar ser de Reus», va rebre ahir la Medalla de la Ciutat a títol pòstum. La van recollir els seus nets Ramon, Martí, Jordi i Rita, que van definir el guardó com «un homenatge a l’actitud vital d’una persona que sempre intentava ser la millor versió d’ella mateixa». El lliurament, deien, «no arriba tard perquè, tot i que la seva veu s’ha apagat, ens anima a tots a fixar-nos en el seu exemple». Ollé va traspassar, als 82 anys, el passat 1 de setembre.El ple havia acordat concedir-li la Medalla de la Ciutat en reconeixement a la seva trajectòria, «que la va portar a liderar el moviment de renovació pedagògica de l’escola catalana i a impulsar la fundació de l’escola Mowgli de Reus». Ahir, en el marc dels Guardons de la Ciutat, el periodista i amic Josep Maria Martí li va dedicar una glossa.«El país i l’escola li deuen a l’Àngels que algú situï la seva obra allà on li toca, en un lloc principal de la literatura infantil catalana de la segona meitat del segle XX», va apuntar Martí en una extensa intervenció sobre la figura d’ella i en el transcurs de la qual va explicar que «quan li preguntàvem què li semblava el premi, deia que era per a ella com rebre una abraçada i un petó. Els ciutadans i ciutadanes de Reus, doncs, li enviem el petó i l’abraçada». Ollé «va estimar tant els infants que els va escriure les millors històries per aconseguir fer-los persones felices i lliures», va concloure la glossa. L’alcalde de Reus, Carles Pellicer, també va referir-se en diverses ocasions a la pedagoga i va dir que «era tot cor, decidida i compromesa» i que «no és avui aquí però el seu exemple i les seves paraules són ben presents».Els Guardons de la Ciutat representen «un dels moments més importants de l’any» i «el reconeixement que la ciutat ofereix a persones i entitats distingides pel rigor, la il·lusió i l’abast de la seva tasca». «És aquest compromís cívic, amb l’excel·lència, l’honestedat i l’honor, el que explica moltes de les aportacions que els reusencs hem fet a la història», afegia Pellicer, que parlava d’un «tret inherent al nostre ADN reusenc, col·lectiu, concretat en el compromís de treballar per obrir nous espais de trobada i diàleg amb el món». L’acte va comptar amb la interpretació del músic Gerard Marsal.A més de la Medalla de la Ciutat, es van lliurar vuit Mencions Honorífiques. Una la va rebre la documentalista Alba Sotorra, que va expressar que «treballo per donar a conèixer el que passa al món i un guardó com aquest m’anima a continuar-hi posant esforç». Altres Mencions Honorífiques van ser per a la Colla Musical Els Tranquils, la Confraria de la Verònica o la Confraria dels Sants Just i Pastor, el confrare major de la qual, Armand Font, va dedicar «un agraïment i un record als nostres confrares fundadors que des de 1949 van escoltar la crida del centre d’iniciatives i turisme de la ciutat als gremis perquè formessin noves confraries i enaltir la Setmana Santa Reusenca».Les Germanetes dels Pobres, l’Escola Sant Bernat Calvó i la Llar d’Infants de la Creu Roja van rebre una Menció Honorífica. També Maria del Carme Vidal, al capdavant de la delegació de Reus de la Lliga Contra el Càncer durant 20 anys i que va destacar que «la feina aquí ha estat una font de plenitud i d’enriquiment personal». L’acte de lliurament dels Guardons de la Ciutat suposa l’inici de la Festa Major de Misericòrdia.