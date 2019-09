Reus dona llum verda al conveni per posar en marxa la residència d'Horts de Miró

El ple aprova definitivament els pressupostos i se suma a la declaració d'emergència climàtica del moviment 'Fridays for future'

Actualitzada 20/09/2019 a les 13:39

El ple de l'Ajuntament de Reus ha aprovat aquest divendres el conveni bilateral entre la Generalitat i el consistori que permetrà gestionar la residència d'Horts de Miró, inaugurada l'any 2012, però que encara no s'ha posat en marxa. L'equipament oferirà 29 places públiques, cinc més de les previstes inicialment. La regidora de Benestar Social, Montserrat Vilella, ha afirmat que l'alegria serà continguda fins que no s'obri la residència, ja que ha estat una «feina laboriosa» amb entrebancs. El PSC ha criticat el retard i ha subratllat que hi ha 200 persones en llista d'espera. A banda, el ple també ha aprovat definitivament els comptes del 2019, el Reglament de Participació Ciutadana i una declaració institucional per aturar l'emergència climàtica que reivindica el moviment 'Fridays for future'.