Les obres de l'aparcament de l'Hospital de Reus obligaran a tancar tota l'àrea

Els treballs causaran aquesta afectació a partir del proper dilluns, 23 de setembre, i s’allargaran quatre mesos

Actualitzada 20/09/2019 a les 11:13

Reus Mobilitat i Serveis SA ha començat aquesta setmana els treballs previs a la construcció de l’àrea d’aparcament de zona blava davant l’Hospital Sant Joan. A partir de dilluns, 23 de setembre, els treballs obligaran a tancar tota l’àrea i a prohibir l’estacionament de vehicles. Les obres tenen una durada prevista de quatre mesos.El nou aparcament tindrà 297 places i una tarifa reduïda de 50 cèntims l’hora, amb un màxim de 2 euros per dia natural. Reus Mobilitat i Serveis va adjudicar a l’empresa Tecnofirmes els treballs de construcció de l’àrea d’aparcament per un import de 330.880 euros. El projecte d’obres adjudicat inclou l’obra civil d’adequació del solar, les instal·lacions necessàries i la maquinària per al cobrament de zona blava.El solar on s’ubicarà l’aparcament està situat entre les avingudes del Dr. Josep Laporte i de la Universitat, just davant de la façana principal de l’equipament hospitalari, i té 8.200 metres quadrats. En aquest espai fins ara hi aparquen vehicles sense cap tipus de regulació, enllumenat ni senyalització, cosa que genera problemes de circulació i sensació d’inseguretat. Els usuaris que fins ara estacionaven al solar tindran l’alternativa del pàrquing subterrani de l’Hospital mentre durin les obres de construcció de la nova àrea d’aparcament.Els aparcaments de l’Hospital Sant Joan i de l’Edifici Tecnoparc es van incorporar el mes de juliol a la xarxa municipal de pàrquings, amb l’equiparació de tarifes a les de la resta d’equipaments de la xarxa.