El nou model de quiosc de l'ONCE arriba a Reus

Es tracta d’un quiosc, més accessible, ecològic i proper al públic

Actualitzada 19/09/2019 a les 13:36

L'ONCE ha presentat a Reus, el matí d’aquest dijous, el seu nou model de quiosc. Aquest és més accessible per a tots els venedors amb discapacitat, més ecològic per la tipologia de productes de construcció i els seus consums i facilita la comunicació amb el públic. L’organització preveu que es vagin implantant de forma progressiva i ja n’hi ha a Tarragona, Lleida i algunes ciutats de la província de Barcelona.L’acte ha tingut lloc al carrer Prat de la Riba i ha comptat amb la participació de l’alcalde de Reus, Carles Pellicer; el sotsdelegat territorial de l’ONCE a Catalunya, Àngel Ávila; la directora de l’agència de l’ONCE a Reus, Arantxa Vallespí; i la venedora dels productes de joc responsable de l’Organització, Maria Dolors Miró.El nou disseny compleix amb els requisits d’accessibilitat universal per al venedor i també per als compradors. Per a les persones cegues usuàries de gos guia, el nou quiosc compta amb un espai perquè el gos estigui estirat a terra mentre el seu amo treballa. A més, el quiosc presenta en els seus laterals exteriors frases en Braille, el sistema de lecto escriptura propi de les persones cegues. Per als que utilitzen cadira de rodes, el model disposa d'una rampa fixa d'accés a l'interior del quiosc, a més que totes les zones d'exposició són accessibles mitjançant una plataforma. També s'inclou una cadira ergonòmica.