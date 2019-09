El Centre Diürn per l'Alzheimer de Reus arriba al 90% de la seva construcció

L’equipament afronta el tram final d’obres i els impulsors confien a poder obrir-lo a finals d’octubre

Actualitzada 19/09/2019 a les 12:58

Acollir 200 usuaris

El nou Centre Diürn per l’Alzheimer de Reus afronta ja la recta final de les seves obres i ara mateix es troba al 90% de la seva construcció. Això significa que ben aviat podrà obrir les seves portes per acollir a totes les persones que vulguin rebre tractament no farmacològic en aquest centre pioner arreu de l’Estat. De fet, «hauríem d’anar molt lluny per trobar una cosa que s’assemblés una mica a aquest edifici», explica la presidenta de la Fundació Rosa Maria Vivar, Margarita Oliva.Aquesta fundació, que va néixer fa «un any i vuit mesos», ha estat la impulsora del centre de dia per «tornar a Reus i Tarragona tantes coses que ens ha donat», argumenta Santi Oliva, també membre de la fundació. «En els darrers anys ens hem trobat que la nostra mare s’ha enfrontat a la malaltia de l’Alzheimer i hem tingut les vivències que tenen totes les famílies quan una persona pateix aquesta malaltia que és incurable», detalla Santi Oliva i afegeix que «veient la gran feina de l’Associació de l’Alzheimer de Reus i que els hi faltava un espai, vam decidir fer aquest centre». Des de la fundació també argumenten que «volíem que fos el més ràpid possible perquè la nostra mare ho veiés i també pugui venir-hi».L’edifici és tot de fusta, excepte la façana que «per temes climatològics no hem pogut fer-la de fusta», detalla Margarita Oliva, i compta amb diferents entrades. Una per a visitants i usuaris de la Unitat de la Memòria, una altra per als malalts d’Alzheimer, i dues més pel càtering i la brossa, respectivament. I és que el centre, a banda de rebre malalts d’Alzheimer també acollirà persones que vulguin treballar la seva ment, encara que no pateixin cap malaltia. És per això que hi ha diferents mòduls i entrades.En detall, hi ha sis sales de treball però algunes d’elles es poden arribar a convertir en tres més amb alguns separadors que hi ha. El fet que tot sigui de fusta fa que el centre no sembli tant «sanitari» i sigui «com una casa» per als usuaris. El recinte també compta amb un gran menjador i diversos lavabos, així com sales per als professionals. A més, està envoltat per un gran jardí terapèutic que també està dividit en mòduls per poder seguir treballant les diferents teràpies. En total, el centre acollirà al voltant de 200 usuaris i Maria Jesús Lerín serà l’encarregada d’estar al capdavant d’aquest centre. «És un repte que tinc moltes ganes de començar i també un premi a la bona feina feta durant aquests 20 anys», va explicar la directra del programa Sant Rafael. Els impulsors confien a tenir enllestit el centre aquest dissabte 21 per tenir-ho tot a punt per les jornades de portes obertes que tindran lloc els dies 26, 27 i 28 de setembre.