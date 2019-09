El Campanar de la Prioral de Sant Pere de Reus recupera el carilló i el rellotge de 1883

El mecanisme està en actiu des del 5 de maig i fa sonar els ‘Goigs de Misericòrdia’ cada quart

Actualitzada 19/09/2019 a les 10:00

La darrera fase

El rellotge i el carilló de l’antic rellotge situat al Campanar de la Prioral de Sant Pere tornen a estar en funcionament des del 5 de maig. Ho fan després de la recent intervenció de l’Associació dels Amics dels Rellotges de Reus i de l’equip de l’IES Comte de Rius de Tarragona, que han completat diverses fases de restauració fins a reactivar-lo.El projecte es va iniciar el 2012, any en que es va posar en marxa la primera fase de restauració amb la participació dels alumnes de l’IES Domènech i Montaner de Reus. El que va començar com un objectiu de curs dels alumnes del Grau Superior de Mecànica es va convertir finalment en un treball de recerca que va permetre la intervenció d’experts mecànics pel condicionament de les peces, procurant la restauració completa del mecanisme per poder-lo posar novament en funcionament.El rellotge, originari de l’any 1883, va quedar llavors en condicions de ser reactivat, a excepció de l’automatització del cicle de remuntatge dels pesos, que no es va realitzar en aquell moment. Acabada aquesta primera fase, l’any 2013 es va constituir l’Associació d’Amics dels Rellotges de Reus que permetia seguir amb la restauració, i l’any següent es va iniciar una nova fase del projecte que va localitzar el carilló original de l’Església Prioral de Sant Pere, de l’any 1965, i el va tornar a instal·lar al campanar.Aquest any 2019, mitjançant un conveni entre Reus Promoció, la Parròquia de Sant Pere Apòstol, l’Associació d’Amics dels Rellotges de Reus i l’Institut Comte de Rius de Tarragona, es va començar la darrera intervenció del projecte, amb la realització de la instal·lació elèctrica que ha permès l’automatització del rellotge i la connexió del carilló, per tal que es pugui posar en marxa. Les darreres tasques per fer l’automatització electro-mecànica de remuntatge del rellotge han comptat amb la participació dels alumnes de segon curs del cicle superior de Disseny en Fabricació Mecànica de l’IES Comte de Rius. El següent rellotge que serà reformat en línies similars està previst que sigui el de la Catedral de Tarragona.Reus Promoció, responsable de la gestió de les visites al campanar, i la Parròquia de Sant Pere Apòstol han donat suport a l’actuació, que recupera un element històric del campanar de la Prioral i contribueix a la seva posada en valor, millorant l’experiència cultural dels visitants, què poden veure en funcionament un dels pocs carrillons que es troben ara mateix en actiu als campanars de Catalunya. Tots els quarts d’hora, el carilló reprodueix la melodia dels Goigs de la Mare de Déu de Misericòrdia, que únicament es pot sentir a l’interior del campanar. A la mateixa sala on està ubicada la maquinària restaurada, s’ha col·locat també un plafó explicatiu que informa resumidament als visitants sobre l’antic rellotge del campanar i el seu procés de restauració. El campanar és un dels elements més emblemàtics amb què compta la ciutat.